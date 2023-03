Lo que debes hacer si no recogiste tu Tarjeta del Bienestar para cobrar tu Beca Benito Juárez

El plazo de entrega de Tarjetas del Bienestar para las y los beneficiarios de las Becas Benito Juárez, concluyó y si no pudiste recogerla, no podrás realizar tu cobro, pero no todo está perdido. Te decimos qué hacer para que recibas tu apoyo económico.

La Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior es un programa del Gobierno de México dirigido a las y los estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o sus equivalentes, que están inscritos en alguna de las universidades prioritarias a las que brindan atención.

¿Debo ir a una sucursal del Banco del Bienestar por mi tarjeta de la Beca Benito Juárez?

El 1 de febrero la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBJ) informó sobre el inicio de la bancarización para todas las becarias y becarios que recibían su apoyo por medio de las Sedes Operativas de pago.

La CNBBJ señaló que durante el mes de abril, los estudiantes beneficiarios de la Beca Benito Juárez podrán recoger su Tarjeta del Bienestar para no perder su depósito correspondiente, gracias al buscador de Estatus, este les informará la fecha, hora y lugar donde podrán obtenerla, ya que en esta ocasión no será en alguna sucursal del Banco del Bienestar, sino en una ubicación alterna.

Becas Benito Juárez: Pasos para recoger tu Tarjeta del Bienestar

Ten a la mano tu CURP

Ingresa al Buscador de Estatus





Escribe tu CURP y da clic en “No soy un Robot” y selecciona “Buscar”

Cuando te muestre el estatus en que te encuentras, dirígete a Becas emitidas y da clic en 2023

Selecciona Primera emisión, donde te dirá si tienes fecha para recoger tu Tarjeta del Bienestar

📢 ¡Concluyó el primer periodo de entrega de tarjetas del @bbienestarmx! 💳



Si no fuiste por la tuya y no sabes qué hacer, este #LQTQSBecasBenito tiene la respuesta a tus dudas. 😌



Dale play ▶️



☝️ ¡Por favor! Durante marzo NO acudas a ninguna sucursal. — BecasBenito (@BecasBenito) March 5, 2023

¿Cuándo depositan la beca Benito Juárez en 2023?

El primer pago del 2023 fue en el bimestre de enero y febrero, para el segundo depósito, se informó que sería a partir de junio.

El tercer y último pago del 2023, se depositará en la segunda y tercera semana de noviembre, correspondiente a los bimestres de septiembre- octubre y noviembre-diciembre.

Consulta el calendario de pagos de la beca Benito Juárez

¿Cómo me registro para las becas Benito Juárez?

Primero que nada debes estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de bachillerato, profesional técnico, bachillerato o sus equivalentes.

Ingresa al sitio web o acude a las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en tu localidad.

#EducaciónBásica



Si llenaste la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea y la Cédula Única, y tu resultado fue SUJETO AL RESULTADO DE VALIDACIÓN DE TU DOCUMENTACIÓN...



📢 ¡Tienes una última oportunidad para validar tu documentación!



Revisa qué debes hacer 👇 — BecasBenito (@BecasBenito) March 6, 2023

Consulta aquí documentos para registrarte y obtener tu Beca Benito Juárez son:



Acta nacimiento (original y copia)



Boleta de calificaciones o constancia de inscripción



CURP impreso



Comprobante de domicilio que no exceda los 3 meses de vigencia



Credencial escolar



Formato de autorización de captura y utilización de imagen



Identificación oficial vigente del representante legal



Identificación oficial con fotografía

Los beneficiarios de nivel básico reciben de 1,750 a 3500 pesos. Mientras que los universitarios reciben de 5,150 a 10,300 pesos.