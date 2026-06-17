Caso Huesitos: impulsan en Puebla la Ley que busca castigar el maltrato animal

Lo que comenzó como un caso de crueldad podría convertirse en un parteaguas en la protección animal de Puebla. La asociación TAC A.C. presentó ante el Congreso del Estado de Puebla la iniciativa denominada “Ley Huesitos”.

¿De qué trata la Ley Huesitos?

La iniciativa fue entregada a la diputada Beatriz Manrique Guevara e impulsada por la representante legal de la asociación, Catalina Aguilar. Entre las medidas planteadas se encuentra la creación de un padrón estatal de agresores, la responsabilidad directa de las autoridades municipales y una mayor protección legal para los animales.

La propuesta surge a partir del caso de Huesitos, un perro que fue víctima de maltrato animal en el municipio de Santiago Miahuatlán. Durante la madrugada del 12 de febrero de 2025, una cámara de seguridad captó el momento en que un sujeto le arrojó una roca mientras dormía en la calle, dejándolo gravemente herido.

Las imágenes del ataque generaron indignación entre la población y provocaron un amplio reclamo de justicia debido a la brutalidad de la agresión.

Un año después de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años y cuatro meses de prisión en contra de Luis Rey “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito contra los animales mediante los actos de crueldad cometidos en agravio de Huesitos.

Ahora, el caso que derivó en la sentencia más alta por maltrato animal en México busca trascender del ámbito judicial al legislativo con la creación de la denominada "Ley Huesitos".

Captan a mujer apuñalando a un perro en plena vía pública

La muerte de un perro en el fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, provocó la movilización de cuerpos de seguridad y la intervención de grupos defensores de que ahora buscan que el caso sea investigado por las autoridades.

La Fundación Balto y Togo informó que recibió una denuncia ciudadana relacionada con un posible caso de crueldad animal, por lo que acudieron al lugar para conocer los hechos y brindar acompañamiento.

Algunos vecinos sostuvieron que el perro habría intentado atacar o morder a un menor de edad, otros señalaron que el animal participó previamente en una pelea con otro can.

Sin embargo, los habitantes del fraccionamiento, una mujer intervino durante la situación y el perro terminó con lesiones provocadas por un objeto punzocortante.