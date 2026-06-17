Le arroja martillo a un perro; investigan maltrato animal en Teoloyucan, Edomex

Un video captó el momento en que un hombre arroja un martillo contra un perro en calles de Teoloyucan, causándole lesiones que lo dejaron inmóvil tras el impacto. Autoridades ya investigan este caso de maltrato animal en el Estado de México (Edomex).

El caso ya es investigado por las autoridades y organizaciones defensoras de animales exigen que el responsable sea sancionado.

¿Qué pasó con el perro agredido en Teoloyucan?

En la grabación se observa a un sujeto, identificado por activistas como Marcos "N", caminando por una calle mientras varios perros lo siguen.

De forma repentina, el hombre lanza un martillo que golpea directamente a uno de los animales. El perro cae al suelo y queda en malas condiciones, mientras el agresor regresa únicamente para recoger la herramienta y retirarse del lugar.

La organización Mundo Patitas denunció que el responsable ya fue identificado y que existen antecedentes de conductas agresivas hacia los perros de la zona.

¿Dónde está el perro que fue atacado en Teoloyucan?

Integrantes de Mundo Patitas informaron que han desplegado recursos para localizar al animal lesionado, pero hasta el momento no han logrado encontrarlo.

La asociación señaló que la búsqueda continúa, ya que intentan brindarle atención veterinaria y conocer la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque.

Además, confirmó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se determinen las responsabilidades correspondientes.

¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal en el Estado de México?

El maltrato animal está tipificado como delito en el Estado de México. La legislación establece penas de prisión y sanciones económicas para quienes causen lesiones dolosas a un animal. Además, las penas pueden aumentar cuando los hechos son videograbados o difundidos públicamente.

De acuerdo con el Código Penal mexiquense, quien provoque lesiones a un animal puede enfrentar penas de cárcel y multas económicas. En casos donde la agresión cause sufrimiento prolongado o la muerte del animal, las sanciones son mayores.

Sanciones Administrativas: Multas de 17,000 a 35,000 pesos y hasta 36 horas de arresto en prisión.

Penas de Cárcel: Las agresiones dolosas o actos de crueldad extrema pueden resultar en prisión, con penas que van desde los 6 meses hasta varios años de cárcel (agravándose si el agresor es servidor público).

La denuncia presentada por activistas permitirá que la Fiscalía determine si existen elementos para ejercer acción penal contra el presunto responsable.