Corte de agua en Jalisco por socavón: SIAPA revela las colonias de la ZMG afectadas durante varios días

Un corte de agua en Jalisco mantendrá con bajas presiones e incluso sin suministro a varias colonias de Zapopan durante los próximos días, debido a trabajos de emergencia que realiza el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tras los daños provocados por un socavón en avenida López Mateos.

La afectación se concentra principalmente en cinco colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde vecinos podrían experimentar desde reducción en el flujo hasta suspensión temporal del servicio mientras concluyen las reparaciones de dos líneas de agua potable dañadas en la colonia Loma Bonita.

¿Qué colonias de Zapopan tendrán afectaciones por el corte de agua?

De acuerdo con el SIAPA, las labores de reposición de infraestructura impactarán principalmente a las siguientes colonias:



El Mante

Gustavo Díaz Ordaz

La Calma

Las Águilas

Pinar de La Calma

Las autoridades explicaron que en estas zonas podrían registrarse bajas presiones durante gran parte del día y, en algunos casos, interrupciones temporales del servicio mientras avanzan las obras.

Además, se informó que el problema podría influir de manera indirecta en otras áreas cercanas de la ZMG, debido a los ajustes operativos necesarios para mantener el abastecimiento durante la reparación.

Las autoridades estiman que el suministro quedará restablecido durante la mañana del jueves 18 de junio .

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¿Por qué habrá corte de agua en Jalisco?

El origen de la afectación se encuentra en un socavón generado en avenida López Mateos, entre las calles Pléyades y Andrómeda, en Zapopan; tras las inspecciones realizadas por personal técnico, se determinó que la infraestructura hidráulica resultó dañada y requiere una intervención inmediata.

Según el SIAPA, los trabajos comenzaron desde la noche del domingo y se desarrollan de manera permanente, con supervisión conjunta entre el organismo operador y el Gobierno de Zapopan.

Las autoridades señalaron que el particular relacionado con la construcción donde se originó el socavón asumirá el costo total de las reparaciones necesarias para restablecer tanto las redes de agua potable como de drenaje afectadas.

¿Cómo solicitar una pipa gratuita?

Para reducir las afectaciones a los habitantes, el SIAPA mantiene disponible el servicio de pipas sin costo para los usuarios que lo requieran.

Las solicitudes pueden realizarse directamente a través de SIAPATEL marcando al número 073, donde personal del organismo orientará sobre la disponibilidad y programación del servicio.

