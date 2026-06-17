Viaje de cumpleaños termina en pesadilla: ataque contra Paloma Madrid sacude a Morelos

La violencia contra las mujeres en Morelos no se detiene . Lo que comenzó como un viaje para celebrar un cumpleaños terminó convertido en una pesadilla que ha generado indignación en redes sociales; Paloma Madrid denunció un presunto ataque por su pareja durante una estancia en Cuernavaca, además de señalar que fue abandonada tras una discusión ocurrida durante el festejo.

El caso comenzó a difundirse después de que la joven compartiera en sus redes sociales fotografías, videos y un relato sobre lo ocurrido; su testimonio provocó una ola de reacciones entre usuarios que exigieron una investigación de los hechos y reavivó el debate sobre los casos de violencia que continúan afectando a mujeres en distintas regiones del país.

El relato de Paloma Madrid sobre lo ocurrido en Cuernavaca

A través de una publicación, la joven explicó que durante el viaje comenzó a sentirse incómoda por la actitud de su pareja y por comentarios que consideró ofensivos.

"No pensé que mi cumpleaños terminaría así. Fuimos mi pareja y yo a Cuernavaca para festejar", escribió.

De acuerdo con su testimonio, la discusión inició después de pedir respeto durante la celebración. La joven señaló que recibió una respuesta que la hizo sentir humillada y que posteriormente la situación se salió de control.

Paloma reconoció que durante el altercado dio una cachetada; sin embargo, aseguró que la reacción de su pareja fue mucho más violenta.

"Me dolía desde la parte de la oreja hasta la mandíbula", relató en su publicación.

Posteriormente, afirmó que fue amenazada con ser abandonada en Cuernavaca, situación que la llevó a comunicarse con su madre para pedir ayuda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "TEMO POR MI VIDA Y LA DE MI HIJO": EL CASO DE REBECA QUE ENCIENDE LAS ALERTAS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MORELOS

🔴 Se acumulan casos de viol3ncia contra mujeres en Morelos en el gobierno de Margarita González Saravia, una mujer fue aband0nada y agr3dida por su pareja. pic.twitter.com/jg2Im9zdv0 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) June 17, 2026

El caso reaviva el debate sobre la violencia contra mujeres en Morelos

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el video grabado por la propia joven durante el trayecto de regreso; en las imágenes compartidas en redes sociales se observa sangre en su boca y en parte de su ropa, mientras documenta los momentos posteriores a la discusión.

La difusión del caso generó múltiples reacciones y mensajes de apoyo hacia la víctima, además de cuestionamientos sobre la atención que reciben las mujeres que denuncian agresiones.

Mientras tanto, usuarios continúan compartiendo el testimonio de Paloma Madrid, un caso que volvió a colocar bajo los reflectores la violencia contra mujeres y la importancia de denunciar.