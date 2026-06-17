Fue al baño y terminó siendo víctima de abuso; testigos retuvieron al presunto agresor en Jalisco

Lo que comenzó como una pausa en su jornada laboral terminó en una experiencia traumática para una mujer de aproximadamente 31 años, quien denunció haber sido víctima de tocamientos por parte de un hombre al interior de unos baños en la glorieta de La Normal, en Guadalajara, Jalisco.

Mujer sufre tocamientos en baños de La Normal

Una mujer de aproximadamente 31 años fue víctima de abuso por un sujeto adentro de unos baños; testigos se solidarizaron reteniendo al señalado y realizando el llamado al número de emergencias.

Los oficiales de Guadalajara, Jalisco se trasladaron hasta el lugar de los hechos. El detenido cuenta con antecedentes por vandalismo y abuso en la colonia Alcalde Barranquitas.

Sin embargo, no habían logrado su detención; la mujer recibió ayuda psicológica tras el acto. En tanto, el responsable fue puesto a disposición del ministerio público para responder por los delitos que se le señalan.

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"Al arribar aquí sobre la glorieta de La Normal, una ciudadana nos menciona que ya se encontraba laborando, realizando el aseo. Acude a los baños a hacer sus necesidades biológicas, cuando de repente siente que le tocan los glúteos; al percatarse, es un masculino", dijo Gloria Isabel Ibarra, comisaria.

"¡Ayuda!" era lo que gritaba una mujer de aproximadamente 31 años al sentir que fue víctima de tocamientos por un sujeto en unos baños.

Inmediatamente, testigos ayudaron a la mujer y detuvieron al señor señalado; los vecinos realizaron el llamado al número de emergencias. Oficiales de Guadalajara se trasladaron hasta el lugar de los hechos en la glorieta La Normal.

Sujeto cuenta con antecedentes penales por abuso

Tras la detención, las autoridades confirmaron que este sujeto contaba con antecedentes penales por el mismo delito de tocamientos.

La mujer recibió ayuda psicológica tras el acto. En tanto, el responsable fue puesto a disposición del ministerio público para responder por los delitos que se le señalan.