¿De dónde salió? Mancha de hidrocarburo en el río Pánuco pone en marcha investigación

Para entender de manera inmediata la presencia de una mancha de hidrocarburo con sedimentos detectada en un costado del río Pánuco, autoridades de los tres niveles de gobierno acordaron realizar acciones coordinadas de análisis e investigación bajo el mando de la Secretaría de Marina. Buscan determinar el origen del material derramado.

Detectan mancha de hidrocarburo en Río Pánuco

La reunión fue encabezada por el comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, quien coordinó la definición de líneas de trabajo para contener la problemática, identificar la procedencia de la sustancia y evaluar, mediante estudios técnicos, el posible daño ambiental y las sanciones o multas que pudieran derivarse conforme a la normatividad vigente.

Durante el encuentro, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, para atender este tipo de situaciones ambientes de manera responsable.

Las instituciones participantes acordaron mantener un canal permanente de comunicación, realizar estudios y muestreos, y determinar los límites permisibles del producto encontrado, con el propósito de contar con información precisa antes de establecer responsabilidades.

Derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

Entre el 6 y el 13 de febrero, un grupo de pescadores detectaron una mancha de petróleo que se extendía unos 50 kilómetros sobre un ducto marino.

El 14 de febrero, un barco no identificado dejó una mancha de contaminación de 53 kilómetros que, tiempo después, sería la pista para señalar a los posibles responsables.

Para el 1 de marzo, pobladores del sur de Veracruz comenzaron a reportar presencia de chapopote en las playas. La mancha llegaba a unas 16 comunidades costeras desde Pajapan, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Catástrofe ambiental: derrame de hidrocarburo ya devora 933 km de costa en 4 estados

La región afectada sumaba ya 150 kilómetros de costa, y organizaciones como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Para el 26 de marzo, la empresa estatal responsabilizó a dos chapopoteras naturales y al buque no identificado, abriendo nuevas líneas de investigación.

Días después, el 5 de abril, bañistas en Isla del Padre, Texas, reportaron residuos de petróleo, lo que confirma que el hidrocarburo siguió desplazándose sin contención.