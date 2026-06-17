Padre es herido tras enfrentar a presunto acosador de su hija de 10 años en Guadalajara, Jalisco

Un hombre resultó lesionado luego de confrontar a un presunto acosador, que según las denuncias, solía seguir continuamente a una niña de apenas 10 años de edad en Guadalajara, Jalisco.

De acuerdo con la familia afectada, el supuesto agresor es un joven de aproximadamente 25 años que vive en la misma colonia y que, desde hace tiempo, molesta a la menor cada que sale de casa.

En un intento de frenar el acoso que vive esta pequeña, el padre decidió enfrentar al sujeto, pero la respuesta terminó en una agresión con arma blanca.

Padre resulta herido tras defender a su hija de acosador en Guadalajara, Jalisco

Según relató Enrique Ramírez, padre de la menor, el joven presuntamente seguía a su hija cada vez que ella salía a realizar algún mandado fuera de casa, incluso cuando sólo salía para ir a la escuela.

Incluso, días antes ya había hablado con el hombre para pedirle que dejara de acosar a la niña, pero la situación no se detuvo: "El chavo acosaba a mi hija. Mi hija tiene 10 años y cada que salía la seguía”, narró el familiar de la niña.

En un ataque inesperado, el padre acompañaba a su hija rumbo a la escuela con el fin de protegerla y evitar que se cruzara con el señalado, pero de la nada, el sujeto lo sorprendió por la espalda y lo atacó con un cuchillo antes de escapar del lugar.

Policía de Guadalajara abre investigación por presunto acosador

Luego del ataque, tanto el padre como la menor realizaron una llamada al número de emergencias para solicitar ayuda. Elementos de la Policía de Guadalajara se movilizaron hasta el cruce de las calles Jesús García y Giraldi, en la colonia Villaseñor, donde iniciaron las primeras investigaciones sobre lo ocurrido.

Los oficiales llegaron a la escena para recabar información y dar seguimiento al caso tras la denuncia presentada por las víctimas. Por su parte, un elemento policial confirmó que el hombre lesionado fue localizado consciente y con una herida considerada menor.

Presunto acosador sigue libre pese a la denuncia

A pesar de la agresión, el señalado logró darse a la fuga y hasta el momento no ha sido detenido, por lo que se espera que cámaras de seguridad permitan conocer la ruta que tomó tras el ataque.

La familia ya presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investiguen tanto los presuntos actos de acoso contra la menor como el ataque con arma blanca contra su padre.

