¡Orgullo mexicano! Regina Sirvent es la primera mujer piloto que participa en NASCAR

Regina Sirvent es la mexicana ha dejado su marca en los libros de historia de la NASCAR, luego de que se convirtió en la primera mujer que pudo participar en la pista improvisada del Coliseo Memorial de Los Angeles en California.

Esta jovencita fue elegida como miembro del programa de desarrollo de conductores de la NASCAR Drive for Diversity y hoy estuvo en entrevista en el foro de Hechos AM.

Regina Sirvent es la mujer mexicana que representa con mucho orgullo a nuestro país; en entrevista con los compañeros de Hechos AM, contó que su amor por el automovilismo se lo debe a su abuelo quien “era piloto en los años setentas, de hecho fue campeón nacional… mi papá siempre quiso ser piloto y no tuvo la oportunidad”.

Cuenta que desde los nueve años tuvo su oportunidad de subirse en un Kart y que realmente en ese momento todo era como un hobby, pero con el tiempo y con la ayuda de su padre, esto se convirtió en su propia carrera. “Mi papá ponía sus alarmas a las seis de la mañana para irnos a la pista, era como un tipo de convivencia, pero a los 14 años tuve la fortuna de probar por primera vez un auto, ya stock” en los Trucks de NASCAR PEAK México.

Regina cuenta que en aquella ocasión “hubo una empresa que me apoyó en ese momento para poder correr toda la temporada, y ya más que un hobby, se convirtió en toda una profesión, y realmente donde comenzó ya el camino a este sueño”. Seis años más tarde, en 2020, Regina Sirvent se convirtió en la primera mujer en ganar aquella categoría.

¿Qué significa para Regina Sirvent ser una mujer mexicana piloto en Nascar?

La mexicana de 20 años señala que “es un orgullo porque no sólo estoy representando a mujeres y también a mexicanas”. En la actualidad, Regina forma parte del programa llamado NASCAR Drive for Diversity en donde los pilotos se someten a “varias pruebas para llegar a correr con beca al 100% en Estados Unidos. Eligen mexicanos, hispanos, mujeres afroamericanos y en este caso, yo estoy como la representante de todos los mexicanos, pero también de todas las mujeres”.

Regina agrega que “estamos luchando por nuestros sueños, es un orgullo porque creo que si lo puedes ver, es porque lo puedes lograr. Entonces creo que soy una cara para todos los niños y niñas que tienen un sueño y enseñarles que si peleas fuertemente por tus sueños, te preparas pues lograr cualquier cosa”.

En Hechos AM, Sirvent contó que de un grupo de unos 600 pilotos, solamente se eligen entre 15 a 40 solicitudes, que los someten a pruebas físicas porque dentro del coche la temperatura sube entre 30 y 40°: “Usamos un traje y fuego el traje de los pilotos anti fuego por si te incendias tienes 15 segundos para salir del coche. Usamos un casco; la cosa que se ve en el cuello se llama -Hans-, por si te das un latigazo pues no se te muevan las cervicales. Entonces eso todavía agrega más calor, las pruebas que hacen un óvalo… las fuerzas G son muy fuertes”.

A la par de esas pruebas físicas, los someten a pruebas de coordinación, de concentración con la finalidad de evitar accidentes en pista. “La verdad es que ahorita lo cuento tranquila pero esos días son cardíacos y la verdad es que estoy muy contenta de estar en mi cuarto año como parte del programa Drive for Diversity y estamos luchando por los sueños, no son míos, sino de todos los mexicanos y mujeres que estamos ahí”.

Regina Sirvent siempre ha sido apoyada por su familia

Cuenta que como piloto, ella ha alcanzado velocidades de hasta 260 kilómetros por hora; situación que desde un inicio le preocupó a su familia: “Mi mamá, al principio no iban a ninguna carrera y hoy me dice -necesito que seas más agresiva, que vean quien manda, dale-, porque justo en la pista no hay hombres ni mujeres sino pilotos”.

“Regi” ha recibido mucho apoyo de los mexicanos, cuenta que fue a competir con apoyo de una empresa mexicana, además de algunos artistas mexicanos como Grupo Firme.

Mentalidad ganadora de Regina Sirvent

Sirvent, primera mujer piloto que participa en NASCAR le contó a los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca que: “mi sueño largo plazo es llegar a la NASCAR Cup Series que es la máxima categoría de NASCAR, pero todavía es un camino desarrollo, ya gané la categoría de Trucks, pero todavía quiero ganar en la categoría que estoy este año”.

En la actualidad, Regina Sirvent forma parte de la Escudería Firme Racing – Dynamic, “un equipo que apenas se conformó este año y estoy segura que podemos hacer grandes cosas. Podemos hacer historias juntos este año. Me encantaría poder quedar dentro del Top cinco del campeonato”, señala Sirvent.

Ella planea que para 2025 pueda correr a nivel nacional en Estados Unidos, “estoy ahorita corriendo a nivel regional. creo que a pesar de qué cuando llegue la NASCAR, espero que llegue; a aún así no voy a estar conforme, creo que lo más importante en cualquier cosa que estés haciendo, es nunca estar conforme y siempre busca aprender porque si dices ya sé todo, entonces te quedas estancado… y creo que nada más es práctica, buscar en tus errores, trabajar en sus errores para poder seguir avanzando”.