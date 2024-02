¡Peleador nato! “Lazy Boy” pasó de vender gelatinas a triunfar en la UFC Fight Night México

Luis Ronaldo “Lazy Boy” Rodríguez, originario de Chiapas, debutó en el torneo más prestigioso de artes marciales mixtas al ganar la UFC Fight Night México que se llevó a cabo el sábado 24 de febrero en la Arena Ciudad de México; su rival fue el ucraniano Denys Bondar.

El luchador de MMA visitó el estudio de Hechos AM en donde compartió parte de su historia de cómo llegó a ser peleador profesional; señaló que una de sus primeras inspiraciones fue “Rocky”, lo que lo llevó a seguir adelante en busca de cambiar sus condiciones de vida y dejar atrás las carencias.

“Nunca he sido bueno ni pa cantar ni pa bailar y quería cambiar el estilo de vida de mi familia, quería ayudar a mi madre, dejar las carencias y diosito me bendijo con estas dos manos y con una voluntad inquebrantable”, le contó a los conductores de Hechos AM, uno de los noticieros de mayor prestigio en la televisión mexicana.

De hecho nuestros compañeros Vaitiare Mateos, Otoniel Martínez y Leo Arriaga le invitaron unos tacos a “Lazy Boy” quien confesó que después de la pelea, sólo deseaba romper el régimen al que su nutriólogo lo tenía sometido de cara a su combate.