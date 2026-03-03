PT pone condiciones: reforma electoral debe garantizar pluralidad y equidad

El Partido del Trabajo (PT) advirtió que, pese a lo que calificó como “campañas sucias” en su contra, no modificará su postura frente a la eventual reforma electoral si ésta representa un retroceso democrático, elimina la pluralidad o abre la puerta a la instauración de un partido hegemónico.

PT fija postura: no avalará retrocesos democráticos

Desde la Cámara de Diputados, el coordinador petista en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, dejó claro que su bancada no aceptará presiones externas ni negociaciones que vulneren sus principios. Subrayó que los 49 legisladores del PT votarán en bloque y conforme a la línea que marque la dirigencia nacional del partido.

Sandoval enfatizó que el compromiso del PT es con la democracia y la representación de las distintas fuerzas políticas. En ese sentido, sostuvo que no acompañarán ningún proyecto que concentre el poder o reduzca los espacios de participación para las minorías.

#PT advierte que, a pesar de campañas sucias en su contra, mantienen su postura de no avalar la reforma electoral si es un retroceso democrático que elimine la pluralidad y lleve a la instauración de un partido único.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en #SanLázaro,…



Piso parejo y recursos equitativos, la exigencia central

En el Senado, el legislador del PT Alejandro González Yáñez reiteró que cualquier reforma electoral debe garantizar “piso parejo” en la distribución de recursos públicos destinados a los partidos y a sus actividades proselitistas.

Explicó que actualmente la fórmula de financiamiento contempla un 30 por ciento igualitario y un 70 por ciento proporcional, lo que —a su juicio— genera contiendas desequilibradas. Por ello, el PT propone avanzar hacia un esquema de democracia igualitaria, en el que la reducción del financiamiento público vaya acompañada de una distribución equitativa para evitar ventajas indebidas.

González Yáñez insistió en que no se trata sólo de reducir la bolsa presupuestal, sino de garantizar igualdad real en la competencia electoral, pues de lo contrario las campañas arrancan con desventaja para algunas fuerzas políticas.

Partido Verde esperará el texto final

Por su parte, el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, señaló que su partido fijará una postura formal hasta conocer el contenido definitivo de la iniciativa cuando sea presentada ante el Congreso.

Velasco consideró que, por ahora, no observa riesgos de ruptura con sus aliados, incluida la fuerza mayoritaria, aunque puntualizó que la última palabra la tendrá la dirigencia nacional del PVEM. Indicó que el análisis será detallado y responsable, ya sea que la propuesta llegue primero al Senado o a la Cámara de Diputados.

Así, mientras el PT endurece su discurso en defensa de la pluralidad y la equidad electoral, el PVEM opta por la cautela, en espera de que el texto final defina el rumbo de una reforma que podría reconfigurar el sistema político mexicano.