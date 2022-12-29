¿Quién es Bernard Arnault, la persona más rica del mundo?

El director ejecutivo del grupo de bienes de lujo LVMH, Bernard Arnault, es ahora el hombre más rico del mundo, según la agencia de noticias, Bloomberg, que ha informado que el francés logró destronar a Elon Musk.

De acuerdo con la agencia de noticias, la fortuna de Bernard Arnault logró rebasar los 137.6 miles de millones de dólares del CEO de Tesla.

Arnault ha sido durante mucho tiempo la persona más rica del mundo, sin embargo, a diferencia de Elon Musk, ha preferido mantener un perfil bajo, además el multimillonario no cuenta con ningún perfil en redes sociales.

Fue el pasado mes de octubre de 2022, que Arnault reveló en entrevista, tomo la decisión de vender su jet privado porque lo habían avergonzado en Twitter por ek uso frecuente del avión.

Elon Musk fue destronado por Bernard Arnault como el hombre más rico del mundo |MIKE BLAKE/REUTERS

¿Qué vende Bernard Arnault?

Actualmente, Bernard Arnault es director ejecutivo del grupo de bienes de lujo LVMH, mejor conocido como Louis Vuitton, un conglomerado multinacional francés líder absoluto en lujo y dueño de 76 marcas de renombre en todo el mundo.

Durante las últimas tres décadas, desde que el multimillonario adquirió LVMH, ha convertido al conglomerado en una potencia de artículos de lujo con 75 marcas que venden productos como:

Vino

Licores

Moda

Perfumes

Cosméticos

Relojes

Joyas

Viajes de lujo

Estadías en hoteles.

Así fue como Bernard Arnault hizo su fortuna

La vida del multimillonario no siempre fue así, ya que inicio su vida profesional con solo 22 años , luego de graduarse de la prestigiosa École Polytechnique, una escuela de ingeniería de París, para trabajar en la empresa de construcción y obras públicas de su padre "Ferret-Savinel".

Tras seis años de sucesivas promociones y llegar a ser presidente de la empresa de su padre, Arnault, se enteró de que el gobierno francés estaba buscando un nuevo inversor para hacerse cargo de Boussac Saint-Freres, un grupo textil que se encontraba en bancarrota, pero que poseía un activo clave: Christian Dior .

Así fue como sin pensarlo dos veces, para 1987, el ahora hombre más rico del mundo adquirió el grupo textil y lanza un plan ambicioso para su expansión que lo convertirá en el número 1 en artículos de lujo.

Para 1989, Bernard Arnault adquirió una participación mayoritaria en LVMH, época estratégica en la que la empresa se fusionó con Moët Hennessy, desde entonces el multimillonario ha sido presidente y CEO de la compañía.