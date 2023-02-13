Beso de Día de San Valentín, parejas muestran amor profundo en un pozo

Para este día del amor y de la amistad, las parejas en Italia muestran literalmente que tan profundo es su amor y lo hacen desde un pozo donde se dan el beso del Día de San Valentín.

A menudo, los italianos son catalogados como algunas de las personas más románticas en el mundo y ciertamente no pierden la oportunidad de demostrar su amor profundo.

Durante el fin de semana, guiados por la luz de una luna y la cálida iluminación roja, las parejas se reunieron en la ciudad de Orvieto para compartir su beso de Día de San Valentín pero lo hicieron luego de descender 54 metros (177 pies) en un pozo.

Esta obra maestra de la ingeniería renacentista, conocida como el Pozo de San Patricio, fue construida en el siglo XVI, nacida de una idea del Papa Clemente VII.

Se había refugiado en la ciudad de Umbría después del llamado "Saqueo de Roma" por las tropas imperiales, que impulsó la construcción del pozo para abastecer de agua a la ciudad en caso de asedio. Más tarde, el pozo pasó a llamarse Pozo de San Patricio, ya que la profundidad de la estructura se comparó con la cueva de una isla irlandesa donde el Santo acudía a rezar.

Una obra maestra de la plomería renacentista: ¡el pozo de San Patricio en Orvieto!

El genio de la ingeniería del Young Sangallo que diseñó la doble rampa de escaleras helicoidales independientes entre ellos. pic.twitter.com/mKbVGO5Ij6 — Gabriel, Sobreviviente, Macrista a tiempo completo (@LanteriLataza) January 24, 2023

Parejas muestran su profundo amor en Italia, se besan en un pozo

En un vertiginoso salto hasta la Italia actual, en el marco del Día de San Valentín, las parejas que bajan por el pozo para besarse, son escoltadas por los 248 escalones de una escalera de caracol doble, por la voz de un poeta, además de que se les entrega una copa de Prosecco.

Stefano Grilli, quien ayudó a organizar el evento señala que: "Orvieto está llena de pasajes subterráneos, cuevas y pozos; este no es el único. Es un beso desde lo profundo, que muestra la intensidad, la profundidad y el valor de ese beso que de alguna manera se celebra no sólo en el Día de San Valentín, pero espero que continúe todos los días de nuestras vidas. Es un beso desde lo más profundo, tanto en un sentido literal como simbólico".

Una pareja de Sicilia que actualmente está de vacaciones, se dio cita en el pozo para celebrar su beso de Día de San Valentín. Rosario y su esposa Sandra señalan que "estamos aquí para renovar nuestra promesa de amor. Hemos aprovechado el lado histórico y emocional de la ciudad".