"¡Denles asilo!” Trump pide a Australia que proteja a jugadoras de selección de futbol femenil de Irán

La selección de futbol femenil de Irán que se encuentra en Australia está en peligro después de tomar una controvertida decisión que llevó a los simpatizantes del régimen islámico a calificarlas como "traidoras". Ahora, cinco de las jugadoras solicitaron asilo en el extranjero, en el contexto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país del Medio Oriente.

El grito del silencio: Jugadoras de Irán piden asilo tras protesta en Australia

Las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional, antes del encuentro que tuvieron en la Copa Femenil Asiática desarrollada en tierras australianas en su partido del 5 de marzo de 2026.

Tras ello, medios estatales de Irán calificaron a las jugadoras como “traidoras” y uno de los conductores de la televisión del régimen iraní, Mohammad Reza Shahbazi, incluso mencionó que las deportistas “deben ser castigadas con severidad”.

Bajo protección federal: La situación de las 5 futbolistas que huyeron del hotel

Siete jugadoras dejaron el hotel donde se hospeda la selección de futbol femenil de Irán y al menos cinco de ellas han solicitado asilo y se encuentran bajo resguardo de la Policía Federal Australiana.

Las familias de al menos tres de las jugadoras iraníes habían recibido amenazas. El paradero de las otras dos jugadoras que escaparon del hotel aún es desconocido.

Trump interviene: "Estados Unidos podría brindar protección a las jugadoras"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mencionó la mañana de este lunes 9 de marzo que el gobierno de Australia debía ofrecer asilo a las jugadoras de futbol de Irán. En sus redes sociales, el mandatario refirió que incluso la Unión Americana podría brindarles protección.

Horas después, Trump aseguró que se comunicó con Anthony Albanese, primer ministro de Australia, y mencionó que cinco jugadoras ya pidieron asilo. Agradeció el trabajo del gobierno australiano en esta “situación delicada”.

“Sin embargo, algunos sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluso por las amenazas que corren si no regresan. En cualquier caso, el Primer Ministro está haciendo un excelente trabajo con esta situación tan delicada”, escribió Trump.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, trató de viajar a Australia para traer de vuelta a la selección femenina, pero le negaron la visa. En su lugar tuvo que viajar Farideh Shojaei, vicepresidenta de la federación.

