Sucesión en Irán: Mojtaba Jamenei asume como el tercer Líder Supremo

La política en Irán ha dado un giro histórico bajo el estruendo de los misiles. Este domingo, la Asamblea de Expertos —un grupo de 88 clérigos de alto rango— anunció oficialmente que Mojtaba Jamenei es el nuevo Líder Supremo de la República Islámica.

La decisión llega apenas una semana después de que su padre, Alí Jamenei, perdiera la vida en uno de los primeros ataques lanzados contra el país.

¿Quién es el nuevo líder supremo de Irán?

Mojtaba no es un desconocido en los pasillos del poder. Aunque es un clérigo de rango medio, durante años ha sido la mano derecha de su padre, manejando hilos invisibles dentro de las fuerzas de seguridad y controlando vastas redes de negocios.

Su nombramiento como el tercer líder en la historia de Irán confirma que los sectores más radicales del régimen no están dispuestos a ceder ni un milímetro de terreno.

Civiles muertos tras conflicto en Irán

El cargo de Líder Supremo no es solo un título decorativo; en Irán, quien ocupa este puesto tiene la última palabra en todas las decisiones del Estado, desde la economía hasta la estrategia militar.

La llegada de Mojtaba ocurre en un escenario devastador: el embajador de Irán ante la ONU reporta más de mil 300 civiles muertos y miles de heridos tras los recientes ataques de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel.

🔴 #URGENTE | Mojtaba Jamenei es el nuevo ayatolá de Irán. pic.twitter.com/SoXPvKNUi7 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 8, 2026

La advertencia de Donald Trump

La reacción internacional no se hizo esperar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje directo antes de que se hiciera oficial el nombramiento, asegurando que Washington debería tener voz en la elección. "Si no tiene nuestra aprobación, no durará mucho", declaró para una cadena de noticias.

Por su parte, Israel ya había amenazado con convertir en blanco militar a cualquiera que fuera elegido para suceder al fallecido líder.

Sin espacio para el alto al fuego

A pesar de la presión externa y de que Trump sigue exigiendo una "rendición incondicional", el gobierno iraní parece cerrar las puertas a la diplomacia.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del parlamento, fue tajante al declarar que Teherán no está buscando un cese al fuego y que, por el contrario, se preparan para castigar a quienes consideran los agresores de su nación.

🇮🇷 | ÚLTIMA HORA: Irán indicó que había elegido al hijo del ayatolá Alí Jamenei, Mojtaba, como su sucesor, según Reuters. pic.twitter.com/niXGCp4l8U — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 8, 2026

Una región al borde del abismo

Mientras Mojtaba toma el mando, los ataques no se detienen. Israel confirmó recientemente haber eliminado a figuras clave del entorno militar iraní, incluyendo al jefe de la oficina militar del líder supremo.

Con un nuevo heredero en el poder y ambas partes negándose a bajar las armas, el conflicto entra en una fase de incertidumbre total donde la palabra "paz" parece haber quedado fuera del diccionario.