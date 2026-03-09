¿Quién es Paloma Valencia? La senadora que ganó la Gran Consulta por Colombia y se perfila a la Presidencia

Paloma Valencia, del partido Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se convirtió en la ganadora de la Gran Consulta por Colombia, perfilándose así como la candidata de la derecha para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Con una votación superior a 3 millones de votos, la senadora Valencia se impuso frente a otros aspirantes de distintos sectores políticos que buscaban la candidatura presidencial.

En estas elecciones, también se eligieron a personas que representarán a los colombianos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

¿Quién es Paloma Valencia?

Paloma Susana Valencia Laserna nació el 19 de enero de 1978 en Popayán, Cauca. Proviene de una familia con fuerte tradición política y académica en Colombia, al ser nieta del expresidente Guillermo León Valencia y bisnieta del poeta y político Guillermo Valencia.

La actual funcionaria es abogada, filósofa y especialista en economía. En cuanto a su experiencia en la política, es senadora del Centro Democrático desde 2014 y es considerada una de las voces más influyentes del uribismo.

En 2018 ya había intentado convertirse en candidata presidencial y en esta ocasión volvió a competir por el liderazgo del sector.

Su triunfo en la Gran Consulta consolida su posición como la principal figura de la derecha para disputar la Presidencia de Colombia en los comicios de 2026.

Resultados de la Gran Consulta por Colombia

Con más del 94.94% de las mesas escrutadas, la precandidata del Centro Democrático obtuvo alrededor de 3 millones de votos, una ventaja amplia frente a Juan Daniel Oviedo, quien alcanzó un millón de votos.

El resultado confirmó lo que varias encuestas ya anticipaban: Valencia llegaba como una de las favoritas para quedarse con la candidatura de la derecha rumbo a la elección presidencial.

Tras confirmarse el triunfo, la senadora aseguró que su proyecto político buscará resolver la crisis del sistema de salud y terminar con la política de “paz total”.

Dentro de esta contienda, se recordó el atentado contra Miguel Uribe, quien era considerado uno de los aspirantes más fuertes para disputar la Presidencia.

Durante su discurso de victoria, la senadora recordó a su compañero, quien inicialmente era uno de los cinco precandidatos del partido, pero en junio del año pasado fue víctima de un atentado que lo mantuvo hospitalizado por meses hasta su muerte en agosto de 2025.