Un General retirado de la Fuerza Aérea vinculado a investigaciones sobre OVNIS desapareció en Albuquerque, Nuevo México, y la única pista encontrada fue su teléfono celular . El caso activó una Alerta Plateada y una búsqueda encabezada por autoridades locales mientras el FBI se sumó al operativo para localizar al militar .

Autoridades buscan al general de la Fuerza Aérea

El General William Neil McCasland, de 68 años, fue visto por última vez la mañana del 27 de febrero en el área de Quail Run Court NE. Desde entonces, el General de la Fuerza Aérea desapareció sin dejar rastro, lo que llevó a que la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo iniciara un operativo de búsqueda con apoyo del FBI y otras agencias.

Las autoridades confirmaron que el FBI participa brindando apoyo técnico cuando sus herramientas o recursos pueden contribuir a localizar al militar retirado.

Equipos de investigación han desplegado operativos en el vecindario, además de realizar entrevistas con residentes y revisar posibles rutas por las que pudo haberse desplazado tras salir de su domicilio.

También existe coordinación con personal vinculado a la Base de la Fuerza Aérea de Kirtland, lo que permite ampliar el intercambio de información mientras continúa la búsqueda del General de la Fuerza Aérea.

Revisan cámaras para reconstruir lo ocurrido

Los investigadores pidieron a los residentes revisar grabaciones de cámaras domésticas, timbres inteligentes o cámaras de vehículos registradas entre las 9:00 y las 14:00 horas del día en que el General desaparece.

Cualquier imagen captada en calles cercanas podría ayudar a reconstruir los últimos movimientos del General retirado de la Fuerza Aérea, cuya desaparición continúa bajo investigación con apoyo del FBI.

El general que conocía secretos sobre OVNIS y ahora desaparece sin dejar rastro

William Neil McCasland es un general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con una carrera ligada a proyectos tecnológicos de alto nivel dentro del aparato militar estadounidense. Durante años ocupó puestos estratégicos relacionados con investigación, desarrollo y supervisión de programas avanzados, lo que lo colocó en posiciones donde se manejaba información considerada sensible para la seguridad nacional.

En círculos de investigación sobre fenómenos aéreos no identificados, su nombre ha sido mencionado por analistas y periodistas especializados debido a su cercanía con áreas de la Fuerza Aérea vinculadas al estudio de tecnologías experimentales y reportes de objetos aéreos anómalos.

Algunos investigadores sostienen que su experiencia le permitió conocer detalles sobre programas clasificados relacionados con este tipo de fenómenos.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente que su desaparición esté relacionada con ese ámbito, el hecho de que el general haya trabajado en entornos donde se analizan tecnologías avanzadas y reportes de objetos aéreos no identificados ha despertado interés en comunidades que siguen de cerca estos temas.

Por ahora, las autoridades mantienen la investigación centrada en la desaparición del general retirado, mientras continúan los esfuerzos de búsqueda con apoyo de agencias federales.