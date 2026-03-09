Maestro sale a enfrentar una broma y muere frente a su casa en Georgia

Una broma de jóvenes terminó en tragedia en Georgia . Un maestro de secundaria murió después de ser atropellado frente a su propia casa, cuando intentó enfrentar a un grupo de adolescentes que había llegado a su propiedad durante la noche.

Maestro murió tras broma frente a su casa en Georgia

El incidente ocurrió cerca de las 23:40 horas en Gainesville, Georgia, cuando varios jóvenes realizaron una broma que consistía en arrojar rollos de papel higiénico sobre los árboles del domicilio del maestro. Al salir para confrontarlos, el profesor cayó a la calle y fue embestido por una camioneta que intentaba abandonar el lugar.

Las autoridades identificaron a la víctima como Jason Hughes, un maestro de matemáticas de 40 años que trabajaba en North Hall High School. Según la investigación preliminar, el grupo de jóvenes estaba reunido frente a la vivienda cuando el docente salió para preguntar qué ocurría.

En ese momento, los adolescentes corrieron hacia dos vehículos estacionados en la zona. Uno de ellos, conducido por Jayden Ryan Wallace, de 18 años, arrancó mientras el maestro estaba en la calzada.

Durante la maniobra de salida, el profesor tropezó y cayó en la calle, lo que provocó que el vehículo lo atropellara.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ¡MOMENTO CRÍTICO! TRABAJADOR CAE DE CAMIÓN CON CANASTA EN LLAMAS DURANTE ACCIDENTE EN LOUISIANA

Arrestos y cargos tras la tragedia en Georgia

Tras el impacto, algunos de los jóvenes se detuvieron e intentaron auxiliar al maestro mientras llegaban los servicios de emergencia. Hughes fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió horas después debido a las heridas.

Las autoridades del condado de Hall informaron que Wallace enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento, mientras que los otros cuatro jóvenes involucrados fueron acusados de ingresar sin autorización a la propiedad y arrojar basura.

El conductor permanece bajo custodia mientras continúa la investigación.

Comunidad escolar lamenta la muerte del maestro

La muerte del maestro generó conmoción en la comunidad educativa de Gainesville. Autoridades escolares y estudiantes recordaron a Hughes como un profesor cercano a sus alumnos y comprometido con su labor docente.

Además de impartir matemáticas en la secundaria, participaba en proyectos comunitarios enfocados en mentoría y desarrollo de jóvenes.

Durante el fin de semana, alumnos y exestudiantes acudieron a la escuela para rendir homenaje al maestro, cuyo fallecimiento ocurrió tras una broma que terminó con consecuencias fatales en Georgia.