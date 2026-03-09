VIDEO | “La nena, la nena": Terror en Argentina: Roban camioneta con una niña con discapacidad adentro

Un grupo de ladrones sorprendió a una familia en Argentina al robarles la camioneta cuando salían de casa. No conformes con esto, los sujetos estuvieron a punto de llevarse a una niña de 10 años de edad, quien estaba al interior del vehículo y tiene una discapacidad.

El crimen sucedió la mañana del viernes 6 de marzo de 2026 en la localidad de Villa Luzuriaga en la provincia de Buenos Aires. Cinco sujetos armados bajaron de un auto gris y amenazaron a los adultos mientras la pequeña con parálisis estaba sentada en la camioneta.

Los ladrones, cubiertos con pasamontañas y guantes, apuntaban a los adultos mientras la niña gritaba al interior de la camioneta. El robo quedó captado en video por una cámara de seguridad.

"La nena, por favor": El desgarrador pedido de una madre bajo amenaza armada

Las imágenes muestran cómo los ladrones apuntaron a los adultos mientras la niña lloraba en la camioneta. El robo duró más de un minuto. La madre gritó insistentemente: “La nena, la nena, la nena, por favor, la nena”. Los padres subieron al vehículo para rescatar a la menor bajo amenazas constantes. Solo entonces los asaltantes permitieron sacar un triciclo especial de la caja de la camioneta .

Finalmente, los delincuentes escaparon con la camioneta de la familia, su propio auto gris, billeteras y un teléfono celular. La Policía de Buenos Aires llegó poco después al lugar.

El GPS de un celular, la clave: Cuatro detenidos tras allanamientos en Villa Palito

Las autoridades comenzaron a rastrear el teléfono robado, el cual lo encontraron en el Barrio Almafuerte, conocido como Villa Palito. La fiscalía ordenó un cateo urgente en cuatro domicilios de la zona y la policía detuvo a cuatro hombres identificados como responsables del atraco.

Durante las redadas, las autoridades confiscaron 200 teléfonos celulares, una computadora, un DVR, monitores, un dron y el celular robado a la familia, un elemento clave que compromete a los detenidos.

¿Quiénes son los asaltantes? Perfiles y antecedentes de la banda capturada

Los sospechosos son Jonathan Alexander Katzer, de 29 años; Roberto Ariel Araujo, de 29; Kevin Rodríguez de Carvalho Maciel, de 26; y Juan Miguel Saucedo, de 33.

Los registros oficiales revelan perfiles variados. Rodríguez de Carvalho Maciel y Katzer no tienen registro de empleo; Katzer recibió planes sociales. Araujo trabajó en construcción y una fábrica de juguetes. Saucedo tiene antecedentes en confección de prendas.

Los cuatro quedaron a disposición de la Justicia por “robo de automotor en poblado y en banda”, según el Código Penal local. Este delito contempla penas de 3 a 10 años de prisión.

