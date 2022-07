Beyoncé lanza su primer álbum en seis años: “Renaissance”

La superestrella de la música Beyoncé ha lanzado su primer álbum en solitario luego de seis años, “Renaissance”, después del aclamado por la crítica “Lemonade”.

La creadora de éxitos publicó una nota en su sitio web sobre la filtración del álbum antes de la fecha de lanzamiento del 29 de julio y agradeció a los fanáticos por “llamar a cualquiera que intentó colarse en el club antes de tiempo”.

La líder de las listas de éxitos primero lanzó noticias sobre la nueva música en junio y luego lanzó el sencillo, “Break my Soul”, que rápidamente se convirtió en un favorito de los fanáticos.

El álbum de 16 pistas presenta apariciones de Grace Jones y Tems. Y se dice que está “lleno de himnos conmovedores que resuenan en todos, “Renaissance” es la culminación de la libertad y el escape que fomenta un júbilo inimaginable, agencia y movimiento con abandono”.

Con “Renaissance”, Beyoncé decidió lanzar la música sin elementos visuales, queriendo que los fanáticos “no tuvieran límites en su viaje expansivo de escucha”. En un comunicado de prensa que respalda el álbum, se establece que “las imágenes están programadas para una fecha posterior”.

Beyonce lanza su primer álbum en seis años: “Renaissance”.

El último álbum de estudio de la creadora de éxitos “Crazy in Love” y “Single Ladies (Put a Ring on It)", “Lemonade”, se lanzó en 2016.

Ha colaborado con otros artistas en los últimos años, incluida la rapera Megan Thee Stallion, y fue la curadora del álbum de la banda sonora de la nueva versión de 2019 de “The Lion King”.

Al anunciar a Beyoncé como la estrella de la portada de la edición de julio de Vogue británica, el editor Edward Enninful dijo que había escuchado su nueva música en una cena en la casa de la estrella a principios de este año.

Al relatar la reunión en un artículo, escribió: “La creación ha sido un proceso largo, explica, y la pandemia le dio mucho más tiempo para pensar y repensar cada decisión. Justo como a ella le gusta”.

Beyonce lanza su primer álbum en seis años: “Renaissance”.

Músicos y estrellas de cine reaccionan al lanzamiento de “Renaissance”

El cantante Ne-Yo dijo que estaba triste por no haber participado en el álbum, pero que sabía que sería espectacular.





Ne-Yo / Cantante:

No tuve la oportunidad de hacer nada en este álbum, para mi total consternación. Pero el nombre Beyoncé simplemente resuena con, con perfección, con asombro, con grandeza. Entonces, honestamente siento que este álbum no será una excepción”.

EL actor Jai Rodríguez recordó los inicio de Beyoncé y aquella vez que juntos entregaron un premio en los MTV Video Music Awards:

"“Escucha, tuve mucha suerte de presenciar el ascenso de Beyonce un poco detrás de escena porque fue al mismo tiempo que “Queer Eye”. Fuimos los presentadores de los (MTV) VMA (Video Music Awards) cuando ganó el premio a la mejor artista musical femenina, al mejor video musical, el año en que Britney (Spears) y Madonna se besaron. Y estábamos detrás del escenario mientras ella sostenía ese premio y dijo: No puedo creer esto. No puedo creer esto.”

Beyonce lanza su primer álbum en seis años: “Renaissance”.

La actriz Donna Mills no pudo ocultar su admiración por Beyoncé y por el lanzamiento de su nuevo álbum “Renaissance”:

“Creo que es fabulosa. Creo que me encanta escucharla. Me encanta mirarla. Me encanta ver lo que hace. Me encanta ver cómo lidera. Creo que es una verdadera líder. Y eso es, eso es bueno.”