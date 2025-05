Rodada y música en Ciudad Universitaria; conoce los horarios y actividades

Este viernes 23 de mayo se llevará a cabo el BiciFest 2025 en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México (CDMX); conoce los horarios y el lugar exacto para disfrutar de una rodada, música y cultura.

La edición de este año será especialmente significativa, ya que se conmemoran 20 años del sistema Bicipuma. Aunque el evento tendrá lugar en un solo día, contará con una agenda llena de actividades.

Horarios y actividades del BiciFest 2025

El programa comenzará con la Gran Rodada Bicifest 2025, que partirá de la explanada del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

La cita es a las 10:00 a.m. y la salida está programada para las 10:30 a.m., así que se recomienda llegar con anticipación. La ruta finalizará en Las Islas de Ciudad Universitaria, donde se concentrarán el resto de las actividades, las cuales se desarrollarán entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m.

🚴‍♀️Participa en las actividades del BiciFest2025, disfruta de stands, talleres, charlas, música y mucho más 🗣️🎼

🗓️Viernes 23 de mayo | 11:00 horas.

📍Las Islas, Ciudad Universitaria#BiciFest #ComunidadUNAM #SomosFacMed pic.twitter.com/uARFN3CPbo — FacultadMedicinaUNAM (@FacMedicinaUNAM) May 22, 2025

Durante la jornada encontrarás diversas actividades como talleres, charlas, juegos, clases básicas para aprender a andar en bicicleta, además de música en vivo y una zona de stands.

Además, podrás disfrutar de la cultura de los países invitados a la BiciFest 2025, que serán: Noruega, Países Bajos y Suecia.

¿Cuándo es el Día Mundial de la Bicicleta?

El Día Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de junio, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril de 2018.

La celebración de este día tiene como objetivo fomentar el uso de la bicicleta para promover el desarrollo sostenible, mejorar la educación física, promover la salud, prevenir enfermedades y facilitar la inclusión social y la cultura de paz.

Durante esta jornada, se organizan diversas actividades como marchas en bicicleta, campañas educativas sobre la seguridad vial y eventos comunitarios que promueven la salud física y mental, el bienestar y el uso del transporte sostenible.