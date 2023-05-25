Joe Biden renovó su llamado a prohibir las armas de asalto a un año de la masacre de Uvalde

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, renovó su llamado a la prohibición de armas de asalto un año después de la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, Texas.

Este mensaje fue hecho en un acto de conmemoración en la Casa Blanca donde Biden estaba con su esposa, Jill Biden.

No podremos acabar con esta epidemia hasta que el Congreso apruebe leyes de seguridad de armas con sentido común y mantenga las armas de guerra fuera de nuestras calles y de las manos de gente peligrosa. Joe Biden / Presidente de los Estados Unidos

La tragedia del 24 de mayo de 2022, en la que murieron 19 escolares y dos profesores, fue la más desgarradora de los numerosos tiroteos masivos que se han sucedido periódicamente en el último año.

Según un análisis de mortalidad realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, en 2020 murieron más niños y adolescentes en Estados Unidos por armas de fuego que por cualquier otra causa.

Biden renovó su llamamiento al Congreso para que prohíba los rifles de asalto AR-15 y los cargadores de munición de alta capacidad.

President Joe Biden renewed his call for a ban on assault weapons as he and his wife Jill held a White House event to mourn the lives lost at the Uvalde, Texas, elementary school one year ago https://t.co/C4QfeE9xPv pic.twitter.com/Q0tIyMTalT — Reuters (@Reuters) May 25, 2023

Biden también señaló que "el principal asesino de niños son las armas". En el acto, un solemne Biden y la primera dama se detuvieron en cada uno de los cuatro pilares que sostenían velas encendidas con los nombres de los niños y educadores asesinados.

Biden habló en voz baja, luchando a veces con la emoción, y mencionó la planificación de un servicio conmemorativo este fin de semana que marca el aniversario de la muerte de su hijo Beau, que murió de un tumor cerebral, en 2015.

¿Cómo actúa la Casa Blanca ante un tiroteo desde que está Biden en la presidencia?

Una operación se pone en marcha dentro de los muros de la Casa Blanca en el momento en que salta la alerta de un posible tiroteo masivo.

La Sala de Situación de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional colaboran con el Departamento de Justicia y otras fuerzas del orden, así como con la Oficina de Asuntos Intergubernamentales, para localizar información y recopilar los hechos a medida que van surgiendo.

A continuación, la asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, informará a Biden de lo que se sabe sobre la situación y el arma utilizada, según un funcionario de la Casa Blanca, que reconoce que puede tratarse de una situación fluida.

El Consejo de Política Interior, por su parte, evalúa las pautas y si hay nuevas lecciones que extraer y tener en cuenta en la elaboración de políticas. Y el equipo de asuntos intergubernamentales también corre a ponerse en contacto con la oficina del alcalde u otros funcionarios locales para proporcionar un punto de contacto en la Casa Blanca. Posteriormente, los asesores de Biden le mantienen informado.

¿Qué legislación se puede aplicar durante el gobierno de Biden?

A nivel federal, la Ley de Control de Armas de Fuego de 1968 establece requisitos para la compra y posesión de armas de fuego. Esta ley prohíbe la venta de armas de fuego a ciertas personas, como delincuentes convictos, personas con problemas mentales, inmigrantes indocumentados y menores de edad, entre otros.

Además, la Ley de Armas de Fuego Individuales de 1934 impone restricciones especiales y requisitos de registro para armas de fuego consideradas de uso "nacional", como ametralladoras, silenciadores y armas de fuego de cañón corto.

La Ley Brady de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego de 1993 establece la verificación de antecedentes antes de la compra de armas de fuego a través de distribuidores con licencia federal.

Sin embargo, las leyes y regulaciones sobre armas de fuego varían ampliamente entre los estados. Algunos estados tienen leyes más restrictivas y requieren permisos para comprar armas, mientras que otros tienen regulaciones más laxas y permiten la posesión abierta de armas de fuego.