Familiares y amigos conmemoran en Texas el 1er. aniversario del tiroteo en la escuela Robb de Uvalde.

Los dolientes se reunieron frente a la Iglesia Episcopal de St. Philip el miércoles para un evento del "Día del Recuerdo" que marcó un año desde el tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Texas, donde 21 personas perdieron la vida, entre ellos 19 niños.

Los miembros de la comunidad oraron por las vidas que se perdieron y escucharon a un hombre tocar un violín en el área del laberinto, algunos con camisetas de 'Uvalde Strong'.

Concha Resma / Residente de Uvalde:

“He vivido en Uvalde toda mi vida, mi vida. Y yo fui a la escuela aquí. Comenzó en Robb Elementary, donde sucedió".

"Entonces, eso me ha dolido mucho. Mi hermosa escuela, ya sabes, que pensé que era la mejor escuela del mundo"., añadió la señora Resma, quien también acudió hace algunos años a la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas.

Hace un año, la policía local esperó casi una hora, incluso mientras los niños seguían llamando al 911 pidiendo ayuda, antes de que un equipo táctico de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. irrumpiera y matara al tirador.

Una investigación de los legisladores de Texas sobre el tiroteo culpó a las "fallas sistémicas" y al liderazgo deficiente por contribuir al número de muertos.

LIVE: Butterflies are released to mark the one year anniversary of the Uvalde school shooting https://t.co/5cAlSiogi4 — Reuters (@Reuters) May 24, 2023

"Agentes no priorizaron salvar vidas"; asegura informe del tiroteo en Uvalde, Texas

El resultado final, según el informe, es que en Texas: "los agentes de la ley no se adhirieron a su entrenamiento de tirador activo y no priorizaron salvar las vidas de víctimas inocentes sobre su propia seguridad".

El informe de 77 páginas dice que 376 agentes de la ley se apresuraron a llegar a la escuela primaria Robb en una escena caótica marcada por la falta de un liderazgo claro y la urgencia suficiente.

"Ha cambiado mucho. Ha cambiado todos los distritos escolares del mundo. Todo el mundo hace las cosas diferentes. Ya nadie se siente seguro. Los niños, ya sabes, pasan parte de su tiempo aprendiendo cómo lidiar con tiradores activos y aprendiendo a esconderse y esto y aquello y lo otro, y hace 10 años no escuchabas sobre eso"., dijo Yolanda Valenzuela, otra de las residentes de Uvalde que resultó afectada tras el tiroteo.

Carl Beatty, militar retirado, dijo que para él, los policías que participaron en aquel operativo fallido en la escuela primaria Robb de Uvalde el año pasado, son unos cobardes: "Siento que se podría haber hecho mucho más para salvar a esos niños. Siendo yo mismo un ex militar, siento, siento que el departamento de policía dejó caer la pelota. Y al igual que los medios de comunicación han estado diciendo, son simplemente, para mí, son cobardes".