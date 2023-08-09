Área del Gran Cañón del Colorado es nombrada como monumento nacional por Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes la designación de monumento nacional para el Gran Cañón del Colorado, convirtiendo en realidad las ansias de muchas décadas de las tribus nativas de la zona y los ambientalistas. Biden dijo que la designación es buena "no solo para Arizona sino para el planeta".

La medida ayudará a preservar alrededor de 4 mil 046 kilómetros cuadrados justo al norte y al sur del Parque Nacional del Gran Cañón. Fue la quinta designación de monumento de Biden durante su presidencia.

Las tribus de Arizona han estado presionando al presidente para que use su autoridad bajo la Ley de Antigüedades de 1906 para crear un nuevo monumento nacional llamado Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni. "Baaj Nwaavjo" significa "donde vagan las tribus", para el pueblo Havasupai, mientras que "I'tah Kukveni " se traduce como "nuestras huellas", para la tribu Hopi.

“Preservar estas tierras es bueno, no solo para Arizona sino para el planeta. Es bueno para la economía. Es bueno para el alma de la nación”. Joe Biden, Presidente de Estados Unidos.

From time immemorial, Tribal Nations have lived and prayed around the Grand Canyon. But 100 years ago, they were forced out.



As president, I promised to prioritize Tribal sovereignty and self-determination. I'll continue to work alongside Tribal leaders to keep that promise. pic.twitter.com/ykt3h8sUSE — President Biden (@POTUS) August 9, 2023

Retos por cumplir en la zona del Gran Cañón del Colorado

Colorado está cerca de Arizona en el suroeste de los Estados Unidos. Ambos estados comparten fronteras y el Gran Cañón del Colorado. Biden comparó la designación con el mayor impulso de su administración para combatir el cambio climático y señaló el calor extremo de este verano, que ha castigado especialmente en lugares como Phoenix, en Arizona.

Añadió que la nueva designación servirá para que el gobierno federal cumpla con sus obligaciones del tratado con las tribus nativas americanas, después de que muchos se vieron obligados en décadas pasadas a abandonar sus hogares ancestrales alrededor del Gran Cañón mientras los funcionarios desarrollaban el sitio del parque nacional.

Arizona, punto clave en la política de Estados Unidos

Arizona es un estado clave en el campo electoral que Biden ganó por estrecho margen en 2020, para convertirse en el primer demócrata desde Bill Clinton en 1996 en lograrlo. También es uno de los pocos estados genuinamente competitivos para las elecciones de 2024. Ganar Arizona sería una parte fundamental de los esfuerzos de Biden para asegurar un segundo mandato.

