"Es el primer amigo estadounidense con el que me he reunido en Beijing este año", fue lo que le dijo el mandatario chino, Xi Jinping al empresario y filántropo estadunidense Bill Gates al recibirlo en la casa de huéspedes Diaoyutai de Beijing, donde se realizó la reunión.

Bill Gates, cofundador de Microsoft se reunió con el mandatario de la nación asiática, Xi Jinping, le dijo que China ha conseguido grandes y notables logros en la reducción de la pobreza y la pronta respuesta a la pandemia de COVID-19, considerándolo un buen ejemplo al mundo.

Indicó que en los últimos años, la cooperación de su Fundación Bill y Melinda Gates junto con China han traído notables progresos, "el desarrollo que ha tenido China a través de la innovación es propicia para la misma nación, para otros países en desarrollo y desde luego para el mundo".

Bill Gates se comprometió, a través de su fundación, a mejorar la cooperación con China en reducir la pobreza, apoyar la salud pública, impulsar la investigación y desarrollo de medicamentos, ayudar en zonas agrícolas y rurales y esas experiencias de éxito compartirlas con otros países en desarrollo.

I’ve just landed in Beijing for the first time since 2019, where I’m excited to visit with partners who have been working on global health and development challenges with @gatesfoundation for more than 15 years. — Bill Gates (@BillGates) June 14, 2023

¿Qué dijo Xi Jinping a Bill Gates?

El presidente de China, Xi Jinping llamó "amigo" al empresario y filántropo estadunidense, Bill Gates y agradeció los esfuerzos de su fundación para promover la reducción de la pobreza en el mundo y le enfatizo que China se enfoca primer en resolver sus problemas.

Xi Jinping dijo que su país ha consolidado logros para erradicar la pobreza y al mismo tiempo trabaja para inyectar vitalidad y elevar el acceso a los servicios de salud de las personas que viven en zonas rurales.

Agregó que "un gran país con una población de más de mil 400 millones de habitantes, mantener la estabilidad a largo plazo y el desarrollo sostenido es una contribución significativa a la paz, la estabilidad y la prosperidad mundial."

Xi Jinping le dijo a Bill Gates que China trabajará con otros países para consolidar el desarrollo común y promover la construcción de una comunidad para la humanidad.

While in China, @BillGates spoke on why he’s optimistic that science and innovation has the potential to address some of the world’s toughest challenges, like poverty, disease, and food security.



Read his full remarks: https://t.co/GVdKJ6xjc4 pic.twitter.com/uKgiPfnigF — Gates Foundation (@gatesfoundation) June 15, 2023

Resaltó que dispuesta a implementar una amplia cooperación en innovación científica y tecnológica con todas las naciones, además de participar activamente y promover la búsqueda de soluciones a los desafíos globales en campos como el cambio climático, la lucha contra la pandemia y la salud pública.

Desde luego, destacó que su país está en la mejor disposición de reforzar la cooperación con la Fundación Bill y Melinda Gates en los campos pertinentes, además de brindar apoyo y asistencia a otros países en desarrollo dentro de su capacidad.