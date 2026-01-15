¡Habrá cara a cara! Gustavo Petro confirma fecha de reunión con Donald Trump

Lo que comenzó como una relación marcada por los ataques en redes sociales y calificativos de "dictador", ha dado un giro hacia la diplomacia directa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro , confirmó ante su equipo de gobierno que viajará a Washington el próximo martes 3 de febrero de 2026 para sostener una reunión oficial con Donald Trump .

El anuncio llega tras una llamada telefónica ocurrida el pasado 8 de enero, donde ambos líderes lograron "romper el hielo". Petro aseguró que su prioridad es proteger los intereses de los colombianos y evitar que las diferencias ideológicas se traduzcan en problemas económicos o sociales para el país.

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

¿Qué dijo Petro sobre su próxima reunión con Trump?

Durante el consejo de ministros de este miércoles, Petro puso fin a las especulaciones sobre cuándo se daría el encuentro. "Ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante", señaló el mandatario, subrayando que su intención es que el ciudadano común no sufra por las fricciones políticas.

Por su parte, Trump ya había adelantado en su red, Truth Social, que esperaba con interés la visita del líder colombiano durante la primera semana de febrero, confiando en que el diálogo sea beneficioso para las dos naciones.

Trump y su fricción con Colombia

A pesar del tono cordial de la invitación, Trump ha dejado claro que su prioridad absoluta es que Colombia detenga el envío de drogas . El presidente estadounidense ha sido enfático al decir que es "fundamental detener el ingreso de cocaína" a su país para que la relación prospere.

Para Petro, este será el reto más grande: explicar su visión de la lucha contra las drogas, que se aleja de la represión tradicional y busca atacar las causas sociales, un enfoque que choca frontalmente con la mano dura que suele promover la administración Trump.

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

¿Habrá reconciliación entre Trump y Petro?

Trump recordó recientemente que Petro lo había llamado "dictador" en el pasado, pero se mostró dispuesto a pasar la página. "Me he reconciliado con gente antes", afirmó el mandatario norteamericano, destacando que Petro lo buscó a través de intermediarios para limar asperezas.

Respecto a la reunión, el presidente estadounidense no ha mencionada nada, aunque se espera que lo comunique a la prensa o mediante sus redes sociales.