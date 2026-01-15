¡No están de acuerdo! Dinamarca rechaza plan de Trump para Groenlandia tras reunión en la Casa Blanca

Tras una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, calificó de "totalmente inaceptable" la insistencia del presidente Donald Trump por "conquistar" Groenlandia.

Aunque la charla fue descrita como franca, el gobierno danés dejó claro que la isla no está a la venta ni bajo negociación, mientras que desde el Despacho Oval se insiste en que el control del territorio es una pieza clave para la seguridad de América del Norte.

🇩🇰🇬🇱🇺🇸 NO DEAL IN SIGHT:



"For us, ideas that would not respect the territorial of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are of course totally unacceptable.



We therefore still have a fundamental disagreement."



— Danish Foreign… pic.twitter.com/P9I6pWPpF5 — The Tradesman (@The_Tradesman1) January 15, 2026

¿Qué dicen los habitantes de Groenlandia?

Mientras los grandes líderes discuten en oficinas de lujo, la voz de los groenlandeses también se ha hecho escuchar. La ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, afirmó que, aunque están abiertos a cooperar más con Estados Unidos en temas económicos y de seguridad, se oponen tajantemente a una absorción o toma de control.

De acuerdo a agencias internacionales, las encuestas locales y en el extranjero muestran que la mayoría de los residentes y una gran parte de los propios ciudadanos estadounidenses rechazan la idea de una compra forzosa, prefiriendo mantener los lazos históricos con Dinamarca.

La postura de Dinamarca y el apoyo de Europa a Groenlandia

Dinamarca no está sola en su negativa. Ante las presiones de Washington, varios aliados europeos han reaccionado rápidamente para respaldar la soberanía danesa. Suecia ha prometido enviar fuerzas armadas a petición de Copenhague, mientras que Alemania y el Reino Unido ya han enviado equipos de reconocimiento para estudiar cómo reforzar la seguridad en la región.

Por su parte, Francia anunció la apertura de un consulado en la isla y el envío de elementos militares , dejando claro que Europa considera que el Ártico debe protegerse bajo la administración actual y no bajo un cambio de dueño.

"Cualquier idea que no respete la integridad del territorio del Reino de Dinamarca, no la podemos aceptar".

Así lo afirmó Lars Lokke Rasmussen, ministro de Exteriores de Dinamarca, sobre el interés de Donald Trump en Groenlandia.pic.twitter.com/T0cfskPQxl — Monica Garza (@monicagarzag) January 14, 2026

Estados Unidos mantiene presencia militar en Groenlandia

Es importante recordar que Estados Unidos no es un extraño en la isla. Desde la Segunda Guerra Mundial, opera la base militar de Pituffik en el extremo noroeste del territorio. Actualmente, existen acuerdos que permiten a EU mantener personal y equipos allí para monitorear el espacio y el tráfico marítimo.

Sin embargo, la diferencia ahora radica en que el gobierno de Trump busca una soberanía total o una adquisición formal, argumentando que Dinamarca no tendría la capacidad de defender la isla si Rusia o China decidieran ocuparla.

¿Por qué Groenlandia es tan importante para Donald Trump?

A pesar de ser un territorio con muy poca población, la ubicación de Groenlandia es estratégica para la defensa moderna. Se encuentra justo entre América del Norte y el Ártico, lo que la convierte en el sitio ideal para instalar sistemas de alerta temprana contra misiles.

El presidente Trump ha señalado que la isla es vital para su proyecto "Golden Dome" (Domo Dorado), un avanzado sistema de defensa antimisiles. Para Washington, asegurar este punto evita que potencias como China o Rusia puedan establecer una presencia cercana que amenace la soberanía estadounidense.