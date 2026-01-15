VIDEO: Niña de 4 años se atraganta con zapato de muñeca y es salvada por bomberos en Paraguay

Noche de angustia fue lo que vivió una familia en Ñemby, Paraguay , luego de que una niña de cuatro años lograra sobrevivir tras atragantarse con un zapatito de muñeca.

Video de niña asfixiándose por juguete en Paraguay

El hecho ocurrió cuando una madre llegó de manera desesperada al cuartel de bomberos, cargando a su hija, quien presentaba dificultad para respirar. Según un medio local, uno de los bomberos, identificado como Tadeo, aplicó maniobras de primeros auxilios para despejar la vía aérea de la menor. Tras varios segundos de tensión, la niña logró expulsar el objeto que le impedía respirar y comenzó a hacerlo con normalidad.

¿Qué pasó con la niña que se atragantó en Paraguay?

La pequeña fue trasladada a un centro de salud, donde médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Desde el cuartel de bomberos de Ñemby hicieron un llamado a la población a capacitarse en maniobras de primeros auxilios y recordaron que, ante una emergencia, la intervención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Qué hacer si un niño se está asfixiando?



Según pediatras de Nemours KidsHealth, si un niño se está asfixiando, recomiendan actuar de inmediato: llamar a emergencias y aplicar maniobras de primeros auxilios como la maniobra de Heimlich , si se tiene entrenamiento.

Se debe intentar que el niño tosa si aún puede hacerlo; si no logra expulsar el objeto, aplicar compresiones abdominales (Heimlich) en niños mayores de un año o golpes en la espalda en lactantes.

Los expertos advierten que, si no se sabe realizar la maniobra correctamente, es preferible continuar con la llamada de emergencia y buscar ayuda profesional, ya que una técnica mal aplicada puede causar lesiones.

¿Cuáles son los signos de asfixia?

De acuerdo con especialistas en salud, existen algunas señales por asfixia, lo cual permitirá que se apliquen los primeros auxilios y la ayuda adecuada.

- Incapacidad para hablar

- Incapacidad para llorar

- Dificultad para respirar

- Coloración azulada en el rostro

- Gestos de desesperación

¿Qué es y cómo se realiza la maniobra de Heimlich?

Según el Manual Merck de Cuidados Críticos, esta técnica se realiza colocando los brazos alrededor de la persona, cerrando una mano en puño y situándola justo por encima del ombligo; luego se cubre con la otra mano y se realizan compresiones hacia adentro y hacia arriba, en movimientos rápidos y repetidos, hasta que el objeto sea expulsado o la persona pueda respirar nuevamente

¿Qué hacer después de atragantarte con algo?

Si tienes algún síntoma como dificultad para respirar, dificultad para deglutir, dolor de garganta, dolor abdominal o dolor torácico remanente después de la extracción de un cuerpo extraño, es necesario que acudas a servicios de salud para ser evaluado por un médico.

Incluso si no tienes síntomas, es importante acudir con tu médico para asegurar que la obstrucción se eliminó por completo y que no ocurrió daño por el objeto o por las maniobras intentadas para desalojarlo.