¡Bloqueo en la México-Cuernavaca HOY! Tramos afectados por protestas este domingo

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) confirmó el cierre de la México-Cuernavaca este domingo 1 de marzo 2026 debido a la presencia de manifestantes, pero ¿cuáles son las zonas afectadas?

Autoridades carreteras recomiendan a los usuarios tomar precauciones en caso de transitar por la zona.

Tramos afectados por manifestantes en la México-Cuernavaca HOY

El tramo afectado por el bloqueo de la México-Cuernavaca, es el kilómetro 31, en dirección a Cuernavaca, por manifestantes a la altura del Poblado de Topilejo.

Además del cierre de circulación desde la caseta de Tlalpan, desviando la circulación a la carretera libre. El cierre en la carretera lleva más de una hora; no se sabe hasta cuando permanecerán los manifestantes bloqueando la autopista.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 31, dirección Cuernavaca. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación por presencia de manifestantes a la altura del Poblado de Topilejo.



Por seguridad, se cierra la circulación desde la Plaza de Cobro… — CAPUFE (@CAPUFE) March 1, 2026

Alternativas viales por cierre en la México-Cuernavaca

Te compartimos las alternativas viales por el bloqueo en la México-Cuernavaca hoy 1 de marzo 2025, a la altura de Topilejo, y el cierre preventivo de la caseta de Tlalpan.



Carretera Federal México-Cuernavaca: Es la alternativa más directa, aunque podría presentar intensa carga vehicular debido al desvío de todos los automovilistas.

más directa, aunque podría presentar debido al desvío de todos los automovilistas. Eje 2 Oriente y prolongación División del Norte: Para los automovilistas que buscan conectar con la zona sur y evitar el caos de Insurgentes Sur hacia la salida.

Av. Picacho-Ajusco: Puede servir como vía secundaria para quienes buscan llegar a zonas aledañas a la parte alta de Tlalpan, pero no se recomienda para cruzar hacia Morelos debido a las condiciones de la ruta

Por otro lado, si el viaje es más largo puede utilizar la ruta alterna por el Oriente. Si tu destino es Cuernavaca o más al sur (Acapulco), considera tomar la Autopista México-Puebla y desviarte en la salida hacia Cuautla, vía Chalco-La Pera. Aunque es un trayecto más largo, evitarás el bloqueo total en la zona de Tlalpan/Topilejo.