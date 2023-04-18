Caso INAI pone en riesgo entrega de medalla Belisario Domínguez

Ante las manifestaciones de la oposición, que este martes tomó la tribuna del Senado en represalia debido a que la cámara alta lleva 18 días sin nombrar a los comisionados pendientes del INAI, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, levantó la sesión para el día de mañana debido a que no había condiciones para seguir. Por lo pronto, los legisladores de oposición afirmaron que no buscarán poner en riesgo la entrega de la medalla Belisario Domínguez a la escritoria y periodista Elena Poniatowska prevista para mañana 19 de abril a las 13 horas.

La medalla Belisario Domínguez es el máximo reconocimiento que entrega la cámara alta a los mexicanos que hayan destacado por su ciencia o virtud en grado eminente, y se entrega un diploma alusivo y tejo de oro pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello.

El coordinador de los senadores del PAN Julen Rementería, evitó mostrar sus cartas para el día de mañana a la prensa.

"Habrá que ver cómo están las condiciones del grupo mayoritario y también como se resuelve dentro de nuestro grupo. Yo no puedo en este momento, ante una pregunta cómo esa, responder por todo mi grupo pero habrá que valorarlo en su casa. Hemos dicho que estamos en condiciones de nombrar al que quiere ellos escogieran y pusieron digamos un orden de prelación, por decirlo así, tanto de hombre como de mujeres con el que quieran de ellos, con el hombre o con la mujer y desde luego de hecho son tres ya los que están en la posibilidad de ser nombrados"

La labor de los coordinadores parlamentarios es resolver manifestaciones en la cámara alta: Alejandro Armenta

Mientras que el presidente del Senado, Alejandro Armenta, aclaró que será labor de los coordinadores parlamentarios resolver las manifestaciones en la cámara alta y declaró: "La conciliación política le corresponde a las y los coordinadores. A mí me corresponde dar garantías a todos y todos para que se lleve a cabo una sesión ordenada, con apego la ley y con apego al reglamento. Si hay condiciones será, por el momento he levantado la sesión y hemos citado al día de mañana".

"Hay un acuerdo general de la oposición la exigencia de votar ya de votar inmediatamente está estamos de acuerdo desde hace más de una semana. Le hemos hecho llegar distintos oficios para la junta de coordinación política . Le hemos dicho que determine la junta los nombres. Así que no es un tema que esté en el lado de la oposición. Lo que está haciendo este movimiento, en este caso es lo que hemos reclamado los otros partidos: voten enseguida; voten de inmediato; no hay pretexto para no votar", abundó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

La Jucopo del Senado dice que respetará la manifestación de la oposición

Por su parte el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que respetarán la manifestación de la oposición y que no se desalojará a nadie y se respetar a su estrategia y su táctica de lucha política.

"A mí me parece que es su derecho y estamos muy tranquilos, con mucha tolerancia, tratando de hablar. Acabo de hablar con Clemente (Castañeda), con MC, con el PRD y siempre estamos dispuestos a dialogar y a platicar", abundó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política se pronunció porque los senadores de su grupo parlamentario comprendan las consecuencias jurídicas y constitucionales de inhabilitarse al INAI.

"Yo ahí ya no tengo confianza en mi grupo porque se filtra todo pero presenté un documento en la mañana. Yo soy de los que piensa que debemos integrar el órgano constitucional", recalcó Monreal Ávila.

Monreal rechazó informar al titular de Gobernación sobre bloqueo en el Senado

Finalmente Ricardo Monreal rechazó informar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre el bloqueo legislativo pues, afirmó, no es su función rendirle cuentas.

"No tengo por qué; es un órgano independiente y soberano. Seguramente ya están enterados porque hay un enlace siempre aquí", subrayó ante los cuestionamientos de la prensa.

