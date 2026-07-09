Gobierno afirma que Rubén Rocha Moya está en su casa y no tiene protección federal

La incertidumbre política en el norte del país continúa escalando en medio de una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. Luego de que el Gobierno Federal afirmara el pasado lunes que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, está en Culiacán y se encuentra plenamente "ubicable" por las autoridades, este jueves se sumó una nueva aclaración para disipar las dudas sobre su paradero e intentar enfriar las versiones sobre una evasión de la justicia.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, se rechazó de manera categórica que las autoridades tengan escondido al mandatario sinaloense ante la ola de cuestionamientos nacionales. "Absolutamente falso, el señor está en su casa, es más, ni siquiera tiene protección federal", se enfatizó. Sin embargo, las declaraciones contrastan drásticamente con la realidad en el terreno, ya que se acumulan 69 días de ausencia en los que el funcionario no ha aparecido públicamente ni ha rendido declaraciones ante los medios de comunicación.

Gobierno afirma que Rubén Rocha Moya está en su casa en Culiacán

La prolongada ausencia de Rocha Moya comenzó formalmente luego de que decidiera solicitar licencia para separarse de su cargo, una decisión que se dio en medio de la presión mediática y las acusaciones emitidas desde Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado. A más de dos meses de mantenerse completamente alejado de la vida pública, su salida dejó a Sinaloa sumergida en un panorama complejo donde las pugnas internas de los grupos delictivos mantienen en vilo a la población.

La conexión entre Rocha Moya y el CJNG: transferencias de su gobierno iban a una empresa de lavado de dinero

Mientras en la conferencia mañanera se afirma que no hay dudas en su localización y que el gobernador con licencia permanece en su domicilio particular, las organizaciones civiles y los colectivos de búsqueda señalan que la entidad enfrenta un abandono en el peor momento de su historia.