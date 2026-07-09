¿Te quitarán parte de tu herencia? La iniciativa que podría hacerte pagar más por heredar bienes y por la que la oposición acusa un “atraco”

La posibilidad de aplicar impuestos a las herencias volvió a colocarse en el centro del debate político, luego de que la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, defendiera públicamente este tipo de gravámenes como un mecanismo para redistribuir la riqueza; la respuesta no tardó en llegar por parte de la senadora del PAN, Lilly Téllez.

Aunque el tema ha generado una intensa discusión en redes sociales y entre actores políticos, lo cierto es que la legislación mexicana no ha cambiado y, hasta ahora, las herencias y los legados continúan exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Lilly Téllez acusa que el impuesto a las herencias sería un plan del gobierno federal

La senadora panista Lilly Téllez difundió un video en sus redes sociales en el que aseguró que el gobierno federal pretende gravar las herencias.

"Te quieren robar casi la mitad de lo que ahorraste toda tu vida, de lo que tú ahorraste como herencia para tus hijos", afirmó la legisladora.

Según Téllez, la postura expresada por Lenia Batres no sería aislada, sino una forma de medir la reacción de la ciudadanía ante una eventual iniciativa. Incluso acusó que Morena buscaría obtener más recursos porque, según dijo, "se acabó prácticamente todo el dinero del gobierno".

La legisladora también llamó a sus seguidores a manifestar públicamente su rechazo a cualquier intento de crear un impuesto sobre las herencias.

¿Qué dijo Lenia Batres sobre gravar las herencias?

La polémica surgió durante una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discutía el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de trabajadores fallecidos.

En ese contexto, Lenia Batres sostuvo que considera justo que las herencias y los legados paguen impuestos, al argumentar que este tipo de contribuciones favorecen una mayor redistribución de la riqueza.

No obstante, también dejó claro que la Suprema Corte no puede crear un impuesto de esta naturaleza, ya que esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión mediante una reforma legal.

Posteriormente, la ministra reiteró esa postura en una videocolumna, donde defendió los impuestos a las herencias como un instrumento legítimo para promover una mayor equidad económica.

Es real y es iniciativa de Sheinbaum robar a tus hijos casi la mitad de lo que les dejarás como herencia.

No solo es una burrada de Batres, el gobierno de Morena te va arrebatar tu patrimonio, vía impuestos, y tenemos que defendernos ante ese atraco. pic.twitter.com/KaPSlD2uVD — Lilly Téllez (@LillyTellez) July 8, 2026

La SCJN aún no toma una decisión definitiva sobre las Afores

El debate comenzó porque la Suprema Corte analizó si los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido debían considerarse ingresos gravables para efectos del ISR.

Durante la discusión, seis ministros rechazaron el proyecto que proponía gravar esos recursos. La mayoría consideró que ese dinero forma parte del patrimonio generado por el trabajador y tiene como finalidad brindar protección económica a sus beneficiarios.

Sin embargo, el asunto no quedó resuelto de manera definitiva. El proyecto fue retirado para elaborar una nueva propuesta con base en las observaciones realizadas por la mayoría del Pleno, por lo que la Corte aún deberá emitir un criterio final.

¿Actualmente se pagan impuestos por una herencia en México?

La legislación vigente establece que las herencias y los legados están exentos del ISR. De igual forma, los recursos heredados de las Afores mantienen un tratamiento fiscal que no contempla el pago de ese impuesto.

Durante el debate, Lenia Batres recordó que 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sí aplican impuestos a las herencias. De ellos, 21 gravan a los herederos dependiendo del parentesco con la persona fallecida y tres cobran el impuesto sobre el patrimonio del fallecido. Según la ministra, en esos países este gravamen representa alrededor del 0.5% de la recaudación fiscal.