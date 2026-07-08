Miles de autos no podrán salir: Activan Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles 8 de julio

Si este miércoles 8 de julio tienes pensado salir en automóvil por la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), lo primero que debes revisar es si tu vehículo tiene restricciones por el programa Hoy No Circula que se encuentra activo.

Hasta el momento, el esquema ambiental opera de manera habitual, por lo que no hay cambios extraordinarios derivados de una contingencia ambiental.

Además, las lluvias registradas en los últimos días han complicado la movilidad en distintos puntos del Valle de México, por lo que verificar si tu automóvil puede circular no solo ayuda a evitar una multa, sino también a planear mejor el trayecto y reducir contratiempos durante el día.

¿Qué autos no circulan este miércoles 8 de julio?

Para este miércoles, el programa Hoy No Circula aplica a los vehículos con las siguientes características:



Terminación de placas 3 y 4.

Engomado rojo.

Holograma 1 y 2.

Es importante recordar que la restricción permanece vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Si tu vehículo reúne estas características, lo recomendable es buscar una alternativa de transporte para evitar sanciones económicas y posibles gastos adicionales.

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Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿En qué lugares aplica el Hoy No Circula?

El programa se mantiene vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre ellos se encuentran Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán, además de otros municipios incorporados al programa ambiental.

¿Qué vehículos sí pueden circular este miércoles 8 de julio?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones del Hoy No Circula; este miércoles podrán transitar con normalidad:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

Los vehículos con placas foráneas también deben respetar las disposiciones aplicables cuando ingresan a la Zona Metropolitana.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Ignorar el Hoy No Circula puede representar un gasto importante. En la Ciudad de México las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), mientras que en el Estado de México la multa corresponde a 20 UMA.

Además del pago de la infracción, existe la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón, lo que implica cubrir también los costos de arrastre y resguardo.

Antes de salir, revisa las condiciones del día

Aunque el programa opera con normalidad este miércoles 8 de julio, las condiciones del tránsito pueden cambiar debido a las lluvias, accidentes o movilizaciones.

Consultar si tu vehículo tiene restricción antes de salir puede ayudarte a evitar multas, ahorrar tiempo y planear una ruta más eficiente durante una jornada que se prevé con alta carga vehicular en distintos puntos de la CDMX y el Edomex.