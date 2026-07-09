Lo más relevante de la mañanera de la presidente hoy jueves 9 de julio, resumen EN VIVO

Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república. Desde el Salón de la Tesorería, los integrantes del gabinete compartieron los reportes correspondientes a sus respectivas áreas antes de abrir los micrófonos para responder a las preguntas de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te traemos el minuto a minuto y los detalles de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 9 de julio de 2026?

El primero en tomar la palabra es Fabián Vázquez Romaña, Coordinador Nacional del Servicio Meteorológico Nacional para hablar del fenómeno de "El Niño". Indica que ha sido mediático este fenómeno, la proyección es que se pudiera llevar a rebasar que se presente muy fuerte. Es un evento largo, y el pico podría presentarse en diciembre.

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera el fenómeno de "El Niño" con un 63% de probabilidad de ser de intensidad muy fuerte entre noviembre y enero, con pico en diciembre.



Además dio a conocer los pronósticos de lluvias para lo que resta del… pic.twitter.com/tNi4wKCmYH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Ahora toma la palabra Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, quien hablará sobre las acciones de defensa de los mexicanos en EU. Roberto Velasco informó que hasta el momento son 17 los connacionales que han perdido la vida en centros de detención del ice o bien en operativos de esta autoridad migratoria norteamericana entre los años 2025 y 2026.

También dijo que ante estos hechos se han enviado 11 notas de protesta diplomática formal a los Estados Unidos, y también se ha planteado la gravedad de esta situación al alto comisionado de la onu para los derechos humanos, Volker Türk, lo que derivó en un pronunciamiento público de este organismo a las autoridades estadounidenses. Además, ya se han iniciado procedimientos legales contundentes para atender esta situación…

"Primero la sre va a solicitar a la fgr para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales del departamento de justicia de los estados unidos, por las muertes de mexicanos, bajo custodia y en operativos de ice es decir, vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las fiscalías de estados unidos para presentar denuncia sobre estos hechos solicitando que se investigue en el ámbito penal".