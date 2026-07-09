¡Habrá restricciones! Activan Hoy No Circula este jueves 9 de julio; estos autos no podrán circular en CDMX y Edomex

Activan el programa Hoy No Circula para este jueves 9 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que algunos automovilistas tendrán que modificar sus traslados desde las primeras horas del día; antes de salir de casa, revisa si tu vehículo tiene restricciones para evitar contratiempos durante tu recorrido.

En una jornada marcada por el pronóstico de lluvias y un incremento en el tránsito por las condiciones del clima, el programa Hoy No Circula seguirá aplicándose con normalidad.

Las restricciones buscan reducir la emisión de contaminantes, por lo que revisar si tu vehículo puede circular también puede ayudarte a evitar tráfico, multas y cambios de última hora en tu recorrido.

¿Qué autos no circulan este jueves 9 de julio?

Para este jueves 9 de julio, el programa Hoy No Circula aplicará para los vehículos con:



Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Holograma 1 y 2.

La restricción estará vigente de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde opera este programa ambiental.

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¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Estos autos si podrán salir a pesar del Hoy No Circula

No todos los automóviles tendrán restricciones este jueves; podrán transitar con normalidad:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

Si tu vehículo tiene placas foráneas, también deberás revisar las disposiciones vigentes antes de ingresar a la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en el Valle de México?

Ignorar el programa puede salir caro; en la Ciudad de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula va de 20 a 30 UMAs, lo que en 2026 representa aproximadamente entre 2 mil 376 y 3 mil 565 pesos.

Además de la infracción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, por lo que el costo final aumenta debido al servicio de arrastre y los días de resguardo.

En el Estado de México también existen sanciones para quienes incumplan las restricciones, con multas cercanas a los 2 mil 376 pesos, de acuerdo con la normativa vigente.