Los puntos clave de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy miércoles 8 de julio

La administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 8 de julio de 2026?

Comienza la mañanera de este miércoles 8 de julio. Hoy se hablará del desempeño de la economía mexicana. La acompañan el secretario de Hacienda, Edgar Amador y el director del IMSS, Zoé Robledo.

Respecto la aprobación del Parlamento Europeo al acuerdo con la UE, la presidente dice que facilita inversiones, exportaciones y nuevos mercados. Indica que hoy se reúne con el presidente de Suiza y con empresarios de ese país.

En otro tema sobre otro connacional fallecido a manos del ICE, la mandataria dice que el objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas porque no se puede permitir el maltrato, se están planteando otras medidas jurídicas.