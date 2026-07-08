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Los puntos clave de la mañanera de la presidente Sheinbaum hoy miércoles 8 de julio

Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy miércoles 8 de julio; entérate antes que nadie de todo lo que se dijo en Palacio Nacional.

Mañanera de la presidente Sheinbaum 8 julio 2026.
Mañanera de la presidente Sheinbaum: Los temas más relevantes hoy miércoles 8 de julio, resumen EN VIVO|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

La administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del gobierno de la república.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 8 de julio de 2026?

Comienza la mañanera de este miércoles 8 de julio. Hoy se hablará del desempeño de la economía mexicana. La acompañan el secretario de Hacienda, Edgar Amador y el director del IMSS, Zoé Robledo.

Respecto la aprobación del Parlamento Europeo al acuerdo con la UE, la presidente dice que facilita inversiones, exportaciones y nuevos mercados. Indica que hoy se reúne con el presidente de Suiza y con empresarios de ese país.

En otro tema sobre otro connacional fallecido a manos del ICE, la mandataria dice que el objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas porque no se puede permitir el maltrato, se están planteando otras medidas jurídicas.

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