Ricardo Anaya exige que Morena deje de proteger a Rocha Moya y rompa con el crimen organizado

Las acusaciones sobre los presuntos vínculos entre el crimen organizado y actores políticos volvieron a encender el debate en el Senado. Esta vez, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, pidió al gobierno de Morena dejar de proteger al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y actuar conforme a la ley ante los señalamientos que, aseguró, existen en su contra.

Durante un posicionamiento, el legislador panista afirmó que mientras no se investigue y procese a los presuntos "narcopolíticos", la violencia en el país continuará. Además, sostuvo que Morena debe romper cualquier supuesto pacto de impunidad con los grupos del crimen organizado.

Ricardo Anaya pide investigar a Rocha Moya y entregarlo a Estados Unidos

El senador del PAN aseguró que el gobierno federal debe transparentar toda la información relacionada con Rubén Rocha Moya y, además, solicitó que se haga pública la declaración del mandatario estatal.

Anaya también fue más allá al exigir que Rocha Moya sea detenido y entregado a las autoridades de Estados Unidos para que enfrente los presuntos cargos de narcotráfico que, dijo, existen en su contra.

"Nosotros lo condenamos y exigimos dos cosas. Primero, que no se oculte información. ¿Por qué quieren ocultar la información? Que hagan pública la declaración de Rocha Moya; y segundo, que detengan al narcogobernador y que lo entreguen a las autoridades estadounidenses para que sea procesado por estos cargos de narcotráfico", declaró.

El panista insistió en que la estrategia para combatir la violencia no dará resultados mientras, según su postura, continúen los vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.

Acusa que Morena desvía la atención con el caso del "Mayo" Zambada

En su mensaje, Ricardo Anaya también criticó que el debate público se haya concentrado en la forma en que fue detenido Ismael 'Mayo' Zambada y en la presunta participación del Federal Bureau of Investigation en territorio mexicano.

A juicio del legislador, la discusión debería enfocarse en la información que el líder del Cártel de Sinaloa podría proporcionar a las autoridades estadounidenses y no en los detalles del operativo que derivó en su captura.

"En lugar de estar preguntando quién lo detuvo y cómo fue detenido, lo que deberían de estar preguntando es con qué políticos de Morena tiene vínculos para que se procese a esos políticos", afirmó.

PAN asegura que el gobierno teme las declaraciones del "Mayo"

Ricardo Anaya sostuvo que la preocupación del oficialismo sería el contenido de las posibles declaraciones de Ismael "Mayo" Zambada ante las autoridades de Estados Unidos.

Según el senador, tras declararse culpable, el capo podría aportar información sobre presuntos apoyos a campañas políticas, relaciones con funcionarios públicos y posibles redes de protección, por lo que consideró que el gobierno busca centrar el debate en la actuación de agencias estadounidenses y no en las revelaciones que pudiera hacer el narcotraficante.

Asimismo, mencionó la controversia por el laboratorio clandestino desmantelado en Chihuahua, donde también se denunció la presunta participación de la Central Intelligence Agency. Sin embargo, reiteró que, desde su perspectiva, la prioridad debe ser esclarecer si existieron vínculos entre integrantes del crimen organizado y servidores públicos.