VIDEO|Lluvias colapsan la Cámara de Diputados; oficinas quedaron bajo el agua

Las intensas lluvias que cayeron este martes sobre la Ciudad de México no solo provocaron afectaciones en calles y avenidas. La tormenta también alcanzó a la Cámara de Diputados, donde el agua ingresó al estacionamiento subterráneo, oficinas y elevadores del recinto legislativo, obligando al personal a desplegar un operativo de emergencia para evitar mayores daños.

Con escobas, jaladores y bombas de extracción, trabajadores de San Lázaro se enfrentaron durante varias horas a la acumulación de agua en distintos puntos del inmueble. Además de retirar el líquido, realizaron labores para liberar los accesos al estacionamiento ubicado en el basamento, los cuales quedaron prácticamente bloqueados por la inundación.

Las imágenes del recinto legislativo anegado rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, evidenciando que la fuerza de la lluvia superó la capacidad de desagüe en algunas zonas del edificio.

¿Qué pasó en la Cámara de Diputados durante la tormenta de este miércoles?

La fuerte precipitación registrada la tarde de este martes puso en aprietos al Palacio Legislativo de San Lázaro. El agua logró filtrarse hacia áreas internas, afectando oficinas, elevadores y el estacionamiento subterráneo.

Ante la emergencia, personal de mantenimiento y trabajadores del recinto activaron labores para retirar el agua con herramientas manuales y equipos de bombeo, buscando evitar daños mayores tanto en las instalaciones como en los vehículos que permanecían dentro del estacionamiento.

Aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, las maniobras se realizaron a contrarreloj para controlar la situación y restablecer el funcionamiento normal del inmueble.

¡Tláloc se vino con todo! 🌧️🏛️ La lluvia volvió a poner en aprietos a la Cámara de Diputados



Trabajadores de San Lázaro tuvieron que utilizar escobas, jaladores y bombas de agua para retirar el líquido que inundó oficinas, elevadores y el estacionamiento subterráneo del recinto.… pic.twitter.com/cuorZQUpxd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Protección Civil mantiene alerta por lluvias en la Ciudad de México

La inundación en la Cámara de Diputados ocurrió mientras la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía activa una triple alerta por lluvias debido a la intensidad de las precipitaciones registradas en la capital.

Las alcaldías con el nivel de alerta más alto fueron Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se esperaban lluvias capaces de generar inundaciones, caída de árboles y afectaciones a la movilidad.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar transitar por zonas con acumulación importante de agua.

Las lluvias dejaron severos encharcamientos en distintos puntos de la capital

La tormenta no solo afectó al recinto legislativo. Diversas vialidades de la Ciudad de México registraron encharcamientos que complicaron la circulación durante varias horas.

Entre los puntos con mayores afectaciones se encuentra el bajo puente de Avenida Chapultepec, a la altura de Florencia, donde el agua dificultó el paso de vehículos. Como alternativa vial se recomendó utilizar Paseo de la Reforma y Avenida Álvaro Obregón.

Otro de los puntos críticos fue Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Avenida Cuauhtémoc, donde el nivel del agua provocó importantes retrasos al tránsito.

También se reportaron encharcamientos sobre Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, en la colonia Juárez; en Anillo Periférico, a la altura de Avenida Insurgentes, donde elementos de Tránsito realizaron labores para agilizar la circulación; y en Circuito Interior, a la altura de Avenida Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se recomendó utilizar el Eje 3 Norte como ruta alterna.