Tras 69 días en la sombra, Rubén Rocha Moya reaparece con un mensaje en su cuenta de X

Tras acumular 69 días de una ausencia total que sumió a Sinaloa en una profunda incertidumbre política y social, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, volvió a tener actividad en su cuenta oficial de X. Esta reaparición ocurre apenas unas horas después de que en la conferencia mañanera del Gobierno Federal se asegurara de manera tajante que el mandatario se encontraba en su domicilio particular en Culiacán y que no contaba con ningún tipo de protección o escolta federal.

La reactivación de sus redes sociales marca el primer signo de vida pública del funcionario desde que decidió separarse de su cargo mediante una solicitud de licencia, una determinación forzada por la presión mediática y las investigaciones en el extranjero sobre sus nexos con el narcotráfico.

"Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna", escribió en su mensaje.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

La primera señal pública de Rocha Moya tras más de dos meses de silencio

Durante más de dos meses, el paradero y las condiciones de Rubén Rocha Moya alimentaron todo tipo de versiones sobre un posible resguardo pactado. Mientras las organizaciones civiles y los ciudadanos que acusan un abandono en medio de la violencia de los grupos delictivos que azotan la entidad, la única respuesta oficial era que el gobernador bajo licencia se mantenía "ubicable".

Con esta sorpresiva publicación en X, el mandatario con licencia intenta disipar las dudas sobre su localización, validando la postura emitida desde el centro del país respecto a que permanece en territorio sinaloense. Sin embargo, para los analistas políticos y los sectores locales, el mensaje en redes sociales resulta insuficiente frente a la exigencia de que comparezca físicamente o rinda declaraciones abiertas ante los medios de comunicación para esclarecer los señalamientos en su contra.

