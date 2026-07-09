Entre ruinas y esperanza: Rescatistas mexicanos vuelven de la tragedia que dejó miles de muertos en Venezuela

Después de dos semanas de trabajo ininterrumpido entre edificios derrumbados y comunidades devastadas, los rescatistas mexicanos que viajaron a Venezuela para apoyar tras los terremotos del pasado 24 de junio regresaron a México, poniendo fin a una de las misiones internacionales de ayuda más importantes de los últimos años.

A bordo de un vuelo procedente de Venezuela arribaron 149 integrantes de distintas corporaciones de emergencia, acompañados por 14 binomios caninos que participaron en las labores de búsqueda y rescate. El operativo contó con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras instituciones que coordinaron el traslado.

Entre quienes regresaron al país se encuentran elementos de la Cruz Roja, Bomberos, el Escuadrón Topos, brigadistas especializados en rescate y personal de Protección Civil, quienes colaboraron en la localización de personas atrapadas bajo los escombros y en la atención a las comunidades afectadas.

La Cancillería destacó el trabajo realizado por los equipos mexicanos y reconoció la solidaridad de la sociedad civil que, una vez más, respondió cuando otro país enfrentó una emergencia de gran magnitud. Además, reiteró el respaldo del pueblo de México a la población venezolana durante el proceso de recuperación.

¿Qué lograron los rescatistas mexicanos durante la emergencia en Venezuela?

De acuerdo con el balance oficial de la misión, el contingente mexicano estuvo integrado por 264 militares y personal especializado, de distintas organizaciones, quienes desarrollaron diversas tareas de búsqueda, rescate y atención médica.

Durante su participación lograron rescatar con vida a dos personas que permanecían atrapadas entre los restos de construcciones colapsadas. Asimismo, recuperaron 80 cuerpos, una labor que, aunque dolorosa, permitió brindar certeza a decenas de familias que seguían esperando noticias de sus seres queridos.

Además de las acciones de rescate, el equipo realizó 988 consultas médicas y entregó 13.1 toneladas de medicamentos, así como 71.2 toneladas de insumos destinados a la atención de la emergencia.

📸 Esta tarde, elementos de la Cruz Roja, Bomberos, escuadrón de Topos, brigadistas de Rescate y Protección Civil regresaron a territorio nacional en un vuelo de Viva Aerobús procedente de Venezuela, con apoyo de la @SRE_mx e instituciones aliadas. Un total de 149 pasajeros y 14… pic.twitter.com/6NyHK1PWUX — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 9, 2026

A dos semanas de los terremotos, Venezuela sigue enfrentando una crisis humanitaria

Aunque la misión internacional comienza a concluir para algunos equipos, la emergencia en Venezuela continúa.

El más reciente balance oficial elevó a 3 mil 811 el número de personas fallecidas por los terremotos registrados el 24 de junio. A ello se suman cerca de 17 mil personas lesionadas, mientras miles de familias permanecen en albergues temporales después de perder sus viviendas.

Las autoridades reportan que más de 190 edificios colapsaron por completo, dejando a casi 18 mil personas sin hogar.

Las réplicas tampoco han dado tregua. Hasta ahora se han contabilizado más de mil 100 movimientos sísmicos, una situación que mantiene en alerta permanente a la población de los estados más afectados, entre ellos Falcón, Yaracuy, Miranda y La Guaira.

Mientras continúan las labores de remoción de escombros, más de 28 mil voluntarios locales y alrededor de 4 mil 300 rescatistas provenientes de 31 países siguen participando en las tareas de búsqueda, atención médica y asistencia humanitaria.

Venezuela entregó tres perros a México para su adiestramiento

Durante la ceremonia de despedida de la misión mexicana también se anunció una colaboración poco habitual entre ambos países.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que fueron entregados tres perros al equipo mexicano para recibir entrenamiento especializado en búsqueda y rescate.

De acuerdo con lo informado, uno de los canes permanecerá en México para integrarse a las labores que realiza el cuerpo de emergencia del Ejército Mexicano, mientras que los otros dos serán adiestrados y posteriormente regresarán a Venezuela para fortalecer sus capacidades de respuesta ante futuras emergencias.