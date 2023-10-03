Bloqueo de transportistas hoy en vivo: Estas son las vialidades afectadas en CDMX por la protesta

Este martes 3 de octubre se llevan a cabo diversos bloqueos de transportistas en la Ciudad de México (CDMX), los cuales comenzaron cerca de las 9:00 horas. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el minuto a minuto en vivo para que revises cuáles serán las vialidades afectadas.

En CDMX, grupos de concesionarios del Transporte Público bloquean avenidas importantes de la capital, como calzada de las Bombas y Cafetales, a pesar de la presencia de policías metropolitanos en cada punto; como Periférico Oriente y calzada Zaragoza, donde la gente camina en busca de transporte ante el cierre de vialidades.

También bloquean calzada de Tlalpan a la altura de General Anaya, donde se replica el caos vial ante la presencia de los manifestantes que exigen aumento de tarifas.

Puntos afectados por el bloqueo de transportistas hoy en CDMX

13:57 HORAS

El Centro de Orientación Vial reporta liberación y que se restablece la circulación el bloque izquierdo de Izazaga a la altura de Av. 20 de Noviembre, tras el retiro de manifestantes.

14:00 Se restablece la circulación en el bloque izquierdo de Izazaga a la altura de Av. 20 de Noviembre, luego de manifestantes. pic.twitter.com/wUjOd7KsAx — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2023

13:30 HORAS

Cerrada la circulación en Eje 3 Sur a partir de Eje 3 Oriente, por manifestantes a la altura de Congreso de la Unión. Toma previsiones.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Eje 3 Sur a partir de Eje 3 Oriente, por manifestantes a la altura de Congreso de la Unión. #AlternativaVial Viaducto y Lorenzo Boturini. pic.twitter.com/ZCFGhy4fVK — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2023

12:17 HORAS

Se retiran manifestantes que permanecían en la esquina de Cafetales y Mariquita Sánchez, quienes se ubicaban en la zona de banqueta, según informó el Centro de Orientación Vial de la SSC.

12:17 Se retiran manifestantes de Cafetales y Mariquita Sánchez, permanecían en zona de banqueta . — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2023

12:00 HORAS

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calificó como "injustificado" el bloqueo de transportistas realizado este martes 3 de octubre. Además, el mandatario capitalino mencionó que no se deben de utilizar unidades de transporte para bloquear unidades.

11:24 HORAS

Con la presencia de policías antimotines, los concesionarios del transporte público liberaron Calzada de Tlalpan, a la altura de Metro General Anaya, esto después de casi tres horas.

🟢 Liberan #Tlalpan



Ante la presencia de policías antimotines, los concesionarios del #transportepúblico que realizaron un #bloqueo casi tres horas en calzada de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya, se replegaron a la banqueta y liberaron la vialidad. pic.twitter.com/IcO3KBU33s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

10:40 HORAS

Después de dos horas, manifestantes liberaron la vialidad de Periférico y Zaragoza.

Después de más de 2 horas de #bloqueo, liberan la vialidad de #Periférico y Zaragoza, luego de que policías de tránsito de la @SSC_CDMX comenzaron a enganchar las unidades de los concesionarios del #transportepúblico que se manifestaban. pic.twitter.com/bUBDM9RA2k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

10:18 HORAS

Policías de la SSC cerraron el paso a las personas que comenzaron una marcha en el Eje 3, dejando a su grupo bloqueando calzada, las Bombas y Cafetales, los “encapsulan en el cruce de la calla Manuela Sáenz, por lo que se viven momentos de tensión.

9:40 HORAS

Cierran calzada de Tlalpan en dirección al sur. Al menos 150 personas se manifiestan en una de las vialidades más cruciales de la capital, reporta Armando Martínez.

8:47 HORAS

Reporta Fernando Ramírez en la calzada las Bombas y Cafetales, donde se comienzan a congregar algunas personas para unirse a los bloqueos de transportistas. Cerca de 40 minutos después, se registró un cierre en la vialidad del Eje 3.

#AlertaVialFIA | ¡Ya cerraron!



En Eje 3, Cafetales y Calzada de las Bombas, ya se registra un #bloqueo de transportistas que afecta incluso el paso del #MetrobúsCDMX.



Toma tus precauciones.



📹 | @Fher_Torito https://t.co/Mb5UH7CZ5b pic.twitter.com/RwRhvoelJC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

Estaciones de Metrobús cerradas hoy 3 de octubre por la protesta de transportistas

El Metrobús de la CDMX resulta afectado por la protesta de los transportistas, así lo destacó a través de sus redes sociales. Estas son las estaciones cerradas:



Línea 5 solo ofrece servicio de Río de los Remedios-Ermita Iztapalapa y de Preparatoria 1 a La Virgen.

Línea 4: Por presencia de manifestantes sin servicio de Pino Suárez a San Lázaro.

⚠AVISO L5

3⃣Continuando con la información el servicio se modifica de Río de los Remedios ↔ Ermita Iztapalapa y de Preparatoria 1 ↔ La Virgen (Actualización 10:21 hrs.) @SSC_CDMX @LaSEMOVI Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMUhs — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 3, 2023

¿Por qué realizan el bloqueo los transportistas en Ciudad de México?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) exhortó al grupo de transportistas de la ruta 84 que siga con las mesas de diálogo con el fin de sumarse al proyecto de la empresa zonal "Culhuacanes". Principalmente, se manifiestan para que Andrés Jalous, secretario de Movilidad, renuncie.