Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

Bloqueos, accidentes y tráfico detenido en carreteras de México HOY: puntos críticos y afectaciones

Bloqueos y tráfico detenido afectan a varias carreteras de México HOY: Consulta los puntos críticos, vías colapsadas y rutas con mayor carga vehicular.

Bloqueos carreteras México HOY: tráfico detenido, puntos críticos y vías afectadas
Bloqueos y tráfico detenido afectan a varias carreteras de México HOY: Consulta los puntos críticos, vías colapsadas y rutas con mayor carga vehicular.|Guardia Nacional Carreteras
Notas,
Estados

Escrito por:  Daniel Rivera Guzmán

Bloqueos en carreteras de México HOY mantienen en alerta a automovilistas y transportistas en distintos puntos del país, donde el tráfico se encuentra detenido o con avance lento desde primeras horas del día.

Los bloqueos carreteras han generado afectaciones en vías federales y estatales, provocando retrasos, largas filas de vehículos y complicaciones para quienes se dirigen a su trabajo, escuelas o realizan traslados de larga distancia.

En varias zonas de México, autoridades de tránsito y cuerpos de seguridad ya implementan operativos para liberar la circulación; sin embargo, la congestión continúa en tramos clave.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar precauciones, salir con anticipación y mantenerse informada en tiempo real sobre qué carreteras presentan cierres, manifestaciones o interrupciones totales o parciales HOY, ya que la situación puede cambiar en cuestión de minutos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHOQUE MÚLTIPLE EN LA MÉXICO–TEXCOCO: POLICÍA SUFRE PROBLEMAS DE SALUD, PIERDE EL CONTROL DE PATRULLA Y PROVOCA CARAMBOLA

Bloqueos y tráfico detenido en carreteras de México HOY: puntos críticos y afectaciones

Bloqueo parcial por accidente en autopista Puebla–Córdoba

Autoridades mantienen un cierre parcial de circulación en la autopista Puebla–Córdoba, a la altura del kilómetro 267+890, con dirección hacia Puebla, debido a un accidente vial registrado en la zona.

El percance ha provocado reducción de carriles y tránsito lento, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, respetar la señalización y atender las indicaciones viales. Hasta el momento no se ha informado el tiempo estimado para la reapertura total de la circulación

Cierre parcial en caseta Vetagrande Zacatecas

Por cuarto día consecutivo, estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos, ubicada en San Marcos, Loreto, mantienen protestas en distintos puntos carreteros del estado como medida de presión hacia las autoridades. Los alumnos tomaron las casetas de peaje de Vetagrande, Calera y Osiris, permitiendo el libre paso de los vehículos, con el objetivo de visibilizar sus demandas y exigir el cumplimiento de acuerdos previamente firmados.

De acuerdo con los manifestantes, las acciones responden a la falta de avances en el pliego petitorio acordado hace algunos meses con autoridades educativas. Entre las principales exigencias se encuentra el cambio del proveedor del servicio de comedor, al considerar que no cumple con las condiciones adecuadas. Además, solicitan la instalación de mesas tripartitas de diálogo, donde participen estudiantes, autoridades y representantes institucionales, así como la entrega inmediata de apoyos económicos destinados a la realización de prácticas escolares.

Tags relacionados
Carreteras en México Estados Transporte en México

Notas