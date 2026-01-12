Bloqueos, accidentes y tráfico detenido en carreteras de México HOY: puntos críticos y afectaciones
Bloqueos y tráfico detenido afectan a varias carreteras de México HOY: Consulta los puntos críticos, vías colapsadas y rutas con mayor carga vehicular.
Bloqueos en carreteras de México HOY mantienen en alerta a automovilistas y transportistas en distintos puntos del país, donde el tráfico se encuentra detenido o con avance lento desde primeras horas del día.
Los bloqueos carreteras han generado afectaciones en vías federales y estatales, provocando retrasos, largas filas de vehículos y complicaciones para quienes se dirigen a su trabajo, escuelas o realizan traslados de larga distancia.
En varias zonas de México, autoridades de tránsito y cuerpos de seguridad ya implementan operativos para liberar la circulación; sin embargo, la congestión continúa en tramos clave.
Ante este escenario, se recomienda a la población extremar precauciones, salir con anticipación y mantenerse informada en tiempo real sobre qué carreteras presentan cierres, manifestaciones o interrupciones totales o parciales HOY, ya que la situación puede cambiar en cuestión de minutos.
Bloqueos y tráfico detenido en carreteras de México HOY: puntos críticos y afectaciones
Bloqueo parcial por accidente en autopista Puebla–Córdoba
Autoridades mantienen un cierre parcial de circulación en la autopista Puebla–Córdoba, a la altura del kilómetro 267+890, con dirección hacia Puebla, debido a un accidente vial registrado en la zona.
El percance ha provocado reducción de carriles y tránsito lento, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones, respetar la señalización y atender las indicaciones viales. Hasta el momento no se ha informado el tiempo estimado para la reapertura total de la circulación
#TomePrecauciones en #Veracruz continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 267+890 de la autopista Puebla-Córdoba, con dirección Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/gX5WvXD8ZQ— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 12, 2026
Cierre parcial en caseta Vetagrande Zacatecas
Por cuarto día consecutivo, estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos, ubicada en San Marcos, Loreto, mantienen protestas en distintos puntos carreteros del estado como medida de presión hacia las autoridades. Los alumnos tomaron las casetas de peaje de Vetagrande, Calera y Osiris, permitiendo el libre paso de los vehículos, con el objetivo de visibilizar sus demandas y exigir el cumplimiento de acuerdos previamente firmados.
De acuerdo con los manifestantes, las acciones responden a la falta de avances en el pliego petitorio acordado hace algunos meses con autoridades educativas. Entre las principales exigencias se encuentra el cambio del proveedor del servicio de comedor, al considerar que no cumple con las condiciones adecuadas. Además, solicitan la instalación de mesas tripartitas de diálogo, donde participen estudiantes, autoridades y representantes institucionales, así como la entrega inmediata de apoyos económicos destinados a la realización de prácticas escolares.
#TomePrecauciones en #Zacatecas continua cierre parcial de circulación en la caseta Veta Grande, por presencia de personas cerca del km 118+560 de la carretera Zacatecas-Aguascalientes. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rEFnfKOToa— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 12, 2026