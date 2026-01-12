Bloqueos, accidentes y tráfico detenido en carreteras de México HOY: puntos críticos y afectaciones

Bloqueos en carreteras de México HOY mantienen en alerta a automovilistas y transportistas en distintos puntos del país, donde el tráfico se encuentra detenido o con avance lento desde primeras horas del día.

Los bloqueos carreteras han generado afectaciones en vías federales y estatales, provocando retrasos, largas filas de vehículos y complicaciones para quienes se dirigen a su trabajo, escuelas o realizan traslados de larga distancia.

En varias zonas de México, autoridades de tránsito y cuerpos de seguridad ya implementan operativos para liberar la circulación; sin embargo, la congestión continúa en tramos clave.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar precauciones, salir con anticipación y mantenerse informada en tiempo real sobre qué carreteras presentan cierres, manifestaciones o interrupciones totales o parciales HOY, ya que la situación puede cambiar en cuestión de minutos.

