¿Hay bloqueos en carreteras HOY? Cierres y tráfico en autopistas de México este 23 de marzo 2026
Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este lunes 23 de marzo 2026; toma precauciones.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este lunes 23 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.
¿Hay bloqueos en carreteras de México hoy? Cierre y tráfico en autopistas este lunes
Carga vehicular en la Cuernavaca-Acapulco
Se reporta carga vehicular en la carretera Cuernavaca-Acapulco desde el kilómetro 69 al 100; no se reportan accidentes o incidentes graves.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026
Aut. Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular del km 96 al 100, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.
Cierre parcial en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
El choque de un auto contra una barra metálica provocó el cierre parcial de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección a Cosoleacaque.
Autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para atender el accidente.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026
Aut. Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención a accidente (choque contra barrera metálica). Maneja con precaución.