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¿Hay bloqueos en carreteras HOY? Cierres y tráfico en autopistas de México este 23 de marzo 2026

Estas son las carreteras de México afectadas por los bloqueos, manifestaciones o accidentes de este lunes 23 de marzo 2026; toma precauciones.

Bloqueos en carreteras HOY 23 de marzo 2026: Cierres y tráfico en autopistas de México
¿Hay bloqueos en las carreteras de México hoy?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Algunas carreteras de México presentan afectaciones viales por los bloqueos, accidentes o cierres de circulación por manifestantes para este lunes 23 de marzo 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las últimos noticias EN VIVO sobre el avance en las distintas carreteras de México.

¿Hay bloqueos en carreteras de México hoy? Cierre y tráfico en autopistas este lunes

Carga vehicular en la Cuernavaca-Acapulco

Se reporta carga vehicular en la carretera Cuernavaca-Acapulco desde el kilómetro 69 al 100; no se reportan accidentes o incidentes graves.

Cierre parcial en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

El choque de un auto contra una barra metálica provocó el cierre parcial de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, dirección a Cosoleacaque.

Autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos para atender el accidente.

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