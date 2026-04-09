Marchas CDMX y alternativas viales este jueves 9 de abril; Minuto a minuto de bloqueos

Jueves 9 de abril y la capital ya nos recibe con su dosis diaria de embotellamientos y protestas. La agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5 viene cargada de movilizaciones que prometen desquiciar las mismas vialidades de siempre.

Revisa este minuto a minuto de Azteca Noticias para saber exactamente qué calles están bloqueadas y cuáles son tus rutas alternas reales antes de que te quedes atrapado a vuelta de rueda.