Marchas CDMX y alternativas viales este jueves 9 de abril; Minuto a minuto de bloqueos
Sigue nuestro reporte vial en tiempo real con los bloqueos, marchas y alternativas para que intentes llegar a tiempo a tus destinos este jueves 9 de abril.
Jueves 9 de abril y la capital ya nos recibe con su dosis diaria de embotellamientos y protestas. La agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el C5 viene cargada de movilizaciones que prometen desquiciar las mismas vialidades de siempre.
Revisa este minuto a minuto de Azteca Noticias para saber exactamente qué calles están bloqueadas y cuáles son tus rutas alternas reales antes de que te quedes atrapado a vuelta de rueda.
Bloqueos CDMX 9 de abril: Minuto a minuto de manifestaciones y alternativas viales este jueves
Cerrada lateral de Calzada Ignacio Zaragoza
Cerrada la circulación de lateral de Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Oriente a partir de calle Santiago de la Vega, alcaldía Iztapalapa, por obras a la altura de la estación del metro Peñón Viejo.
Continúa bloqueo en Avenida Insurgentes
Se registra un bloqueo en ambos sentidos de Av. Insurgentes entre Av. La Paz y Desierto de los Leones, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
Son colectivos que denuncian irregularidades en el cambio de medida cautelar de Mario Alberto “N” presunto feminicida de Maciel, que ahora continuará su proceso en prisión domiciliaria.
La línea 1 del metrobús continúa brindando servicio, solo se permite el paso de las unidades de transporte. Como alternativa vehicular se recomienda utilizar Av. Revolución.
Av. Insurgentes se mantiene cerrada
Cerrada la circulación de Av. Insurgentes en ambos sentidos entre Desierto de los Leones y Av. de La Paz, col. San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, por manifestantes. Como alternativa vial está Av. Revolución y Av. Universidad.
Manifestantes en Abraham González a las 17:30 horas
Considera arribo de manifestantes en Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 17:30 horas.
Manifestantes en Municipio Libre
Por arribo de manifestantes a las 11:00 horas en Municipio Libre no. 1611, col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
Av. Insurgentes bloqueada
Manifestantes cierran la circulación de Av. Insurgentes en ambos sentidos entre Desierto de los Leones y Av. de La Paz, col. San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón. Como alternativa vial está Av. Revolución y Av. Universidad.
¡Tómalo en cuenta!
Se prevé concentración de manifestantes a las 16:00 horas en Av. Paseo de la Reforma no. 476, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
Restricciones: Hoy No Circula jueves 9 de abril
Descansan hoy jueves: Engomado Verde, terminación de placas 1 y 2, Holograma 1 y 2. Hologramas 0 y 00, eléctricos e híbridos, circulan sin problema.
Válvula dañada inunda Fray Servando
Brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua trabajan en la reparación de una válvula dañada sobre Fray Servando Teresa de Mier, casi esquina con Congreso de la Unión. Para acceder a la zona afectada, los operarios han tenido que bombear una gran cantidad de agua potable hacia la vialidad, lo que ha generado encharcamientos severos en los carriles con dirección a la Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto.
#AlertaVial 💧🚧Válvula dañada inunda Fray Servando— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026
Brigadas de la Secretaría de Gestión Integral del Agua trabajan en la reparación de una válvula dañada sobre Fray Servando Teresa de Mier, casi esquina con Congreso de la Unión.
Para acceder a la zona afectada, los operarios… pic.twitter.com/O7gNseZpiQ