Marchas y tráfico CDMX hoy viernes 27 de febrero: Calles cerradas, bloqueos y rutas alternas EN VIVO
¡Que el tráfico no arruine el inicio de tu fin de semana! Sigue nuestro reporte vial en tiempo real con los bloqueos activos, marchas y las mejores alternativas viales en la CDMX.
Llegó el viernes y, como es costumbre, la Ciudad de México presenta una jornada intensa en sus calles. Este 27 de febrero, de acuerdo con el radar del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se esperan algunas movilizaciones, concentrándose principalmente en alcaldías como Benito Juárez y Coyoacán.
Bloqueos y marchas CDMX hoy 27 de febrero: Minuto a minuto del tráfico y alternativas viales
Marchas previstas para este viernes
10:00 HORAS | Avenida Insurgentes
Considera arribo de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Insurgentes Sur No. 795, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
11:00 HORAS | Avenida Baja California
Se espera marcha a las 11:00 horas de Av. Baja California y Av. Insurgentes hacia Av. Nuevo León No. 56, col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
16:00 HORAS | Calzada Legaría
Se prevé concentración de manifestantes a las 16:00 horas en Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, col. Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
16:00 HORAS | Avenida Miguel Hidalgo
Prevista concentración de manifestantes a 16:00 horas en Av. Miguel Hidalgo No. 10, col. San Lucas, alcaldía Coyoacán.
17:30 HORAS | Avenida México Coyoacán
Considera concentración de manifestantes a las 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 389, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez.
Durante el día | Avenida México Coyoacán
Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán No. 259, col. Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.
Hoy No Circula viernes 27 de febrero
Para evitar la multa de viernes.
- Descansan hoy: Engomado Azul, terminación de placas 9 y 0, Holograma 1 y 2.
- Recuerda que los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos y circulan con normalidad.
Este viernes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Bn0frMRWtZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 27, 2026