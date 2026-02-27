Marchas y tráfico CDMX hoy viernes 27 de febrero: Calles cerradas, bloqueos y rutas alternas EN VIVO

10:00 HORAS | Avenida Insurgentes

Considera arribo de manifestantes a las 10:00 horas en Av. Insurgentes Sur No. 795, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

11:00 HORAS | Avenida Baja California

Se espera marcha a las 11:00 horas de Av. Baja California y Av. Insurgentes hacia Av. Nuevo León No. 56, col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 HORAS | Calzada Legaría

Se prevé concentración de manifestantes a las 16:00 horas en Calz. Legaría y Av. Casa de la Moneda, col. Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

16:00 HORAS | Avenida Miguel Hidalgo

Prevista concentración de manifestantes a 16:00 horas en Av. Miguel Hidalgo No. 10, col. San Lucas, alcaldía Coyoacán.

17:30 HORAS | Avenida México Coyoacán

Considera concentración de manifestantes a las 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 389, col. Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Durante el día | Avenida México Coyoacán

Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. México Coyoacán No. 259, col. Gral. Anaya, alcaldía Benito Juárez.