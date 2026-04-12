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¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este domingo 2026

¿Vas a salir a pasear? El Metro CDMX comienza el domingo con retrasos en la Línea 3; usuarios piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.

Metro CDMX HOY 12 de abril 2026: Retrasos y avance de trenes para este domingo
¿Cómo va el avance del Metro CDMX?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 12 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 12 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes

Retrasos en la Línea 12

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren, en dirección a Tláhuac.

Siguen los retrasos en la Línea 3, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, en dirección a Universidad, aseguran que no pasa ningún tren; piden agilizar el servicio.

Problemas en la Línea 2, ¿qué pasa?

Usuarios reportan que el metro de la Línea 2, en dirección a Cuatro Caminos, se detuvo a la mitad de las vías y comenzó a irse en dirección contraria.

Retrasos en la Línea 3

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar por más de 10 minutos el paso del tren en dirección a Universidad.

¡Comienzan las operaciones sin contratiempos!

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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