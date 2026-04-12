¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este domingo 2026
¿Vas a salir a pasear? El Metro CDMX comienza el domingo con retrasos en la Línea 3; usuarios piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 12 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 12 de abril 2026? Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 12
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso del tren, en dirección a Tláhuac.
Qué pasa L12— Héctor Sarmiento (@HecSa14) April 12, 2026
Llevamos más de 10 minutos esperando un tren hacia tlahuac
Siguen los retrasos en la Línea 3, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, en dirección a Universidad, aseguran que no pasa ningún tren; piden agilizar el servicio.
Linea 3 direccion universidad no llega ningún tren a hidalgo agilicen su servicio gracias— Angelica Maldonado (@AngelicaMa49279) April 12, 2026
Problemas en la Línea 2, ¿qué pasa?
Usuarios reportan que el metro de la Línea 2, en dirección a Cuatro Caminos, se detuvo a la mitad de las vías y comenzó a irse en dirección contraria.
Me pueden explicar porque puta madre el metro linea 2 direccion cuatro caminos se detuvo a mitad de las vias y empezó a irse en dirección comtraria????— Allan Mondragon (@AllanMondragon1) April 12, 2026
Retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar por más de 10 minutos el paso del tren en dirección a Universidad.
Linea 3 como toda la pendeja semana, de la chingada. Dirección universidad llevo 20 min en Eugenia y no pasa metro. Son unos grandes hijos de su puta madre @Claudiashein @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM ya pónganse a hacer algo neta hijos de puta.— UrMomLovsMe (@OzwuualdO12) April 12, 2026
¡Comienzan las operaciones sin contratiempos!
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/tUecjxKUR7— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 12, 2026