¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este domingo 2026

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 12 de abril 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Recuerda que las estaciones San Antonio Abad, de la Línea 2, y el Auditorio, de la Línea 7, se mantiene cerradas por trabajaos de rehabilitación; aún no hay fecha de reapertura.