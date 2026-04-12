Tragedia en Periférico Sur: Muere conductor tras aparatosa volcadura | Mientras Dormía

Un conductor perdió la vida tras volcar el vehículo en el que viajaba en Periférico Sur y Cerrada de Suiza en la alcaldía Magdalena Contreras, en la CDMX. Los primeros reportes revelan que manejaba a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del auto. El vehículo terminó volcado sobre su costado izquierdo.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron rápido al lugar. Acordonaron la zona y esperaron al personal de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Ellos realizaron el levantamiento del cadáver.

Caos vial en Álvaro Obregón: Tráiler impacta puente peatonal en Periférico y Abasolo

El operador de un tráiler no midió la altura de un puente peatonal y lo impactó con el contenedor. El impacto dejó la caja en los carriles centrales del Periférico Sur, a la altura de la calle Abasolo en la alcaldía Álvaro Obregón.

Policías capitalinos y personal de bomberos acudieron de inmediato al sitio. El conductor quedó bajo el resguardo de los uniformados para asumir responsabilidad por los daños. Por este incidente, la circulación vehicular se afectó por varias horas en esa zona clave de la ciudad.

Policías viales redujeron carriles y apoyaron a los automovilistas para fluir el tráfico. Finalmente, una grúa tipo brigadier llegó e inició las maniobras para retirar la caja del tráiler.

Incendio en la Colonia Centro: Equipos de emergencia desalojan edificio en la Cuauhtémoc

Minutos antes de la medianoche, equipos de emergencia se movilizaron a la esquina de Luis Moya y Artículo 123, en la Colonia Centro, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que un departamento en el tercer piso ardía envuelto en llamas.

Esta madrugada se registró un incendio en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en la esquina de Luis Moya y Artículo 123, en la Colonia Centro; los residentes fueron desalojados.



Vía @Fher_Torito https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/r42XzZsCA8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 12, 2026

Bomberos de la Ciudad de México sofocaron el fuego tras varios minutos de intensa labor. Personal de Protección Civil acordonó la zona y desalojó a los habitantes del inmueble para garantizar su seguridad.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerraron la circulación vehicular y evitaron el paso de automovilistas. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron a dos personas por inhalación de humo, quienes no requirieron traslado a un hospital, lo que evitó complicaciones mayores.

