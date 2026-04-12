Intento fallido: mujer escondía cocaína líquida en 14 shampoos, fue detenida AICM

Oculta en 14 botellas de shampoo, una mujer colombiana intentó ingresar a nuestro país con casi 2 litros y medio de cocaína liquida. Fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Tras presentarla con un juez, María Paula “N” fue vinculada a proceso por el delito de contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico a México.

¡No llego a la ducha! La detienen con cocaína líquida en el AICM

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de María “N”, señalada por su posible participación en un delito contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico al país, tras ser detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la autoridad, la detención ocurrió en días recientes en la Terminal 2, cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de seguridad en la zona de llegadas internacionales.

Durante la revisión del equipaje mediante rayos X, detectaron una anomalía que derivó en una inspección física. En una de las maletas, las autoridades localizaron 14 botellas de shampoo cuyo contenido, tras una prueba presuntiva, dio positivo a cocaína, con un volumen total de dos litros 398 mililitros.

¡Se le acabó la "limpieza"! 🧴❄️



Una mujer colombiana fue vinculada a proceso tras ser detectada en el #AICM con una carga inusual: 2.5 litros de cocaína líquida.



La sustancia venía oculta en 14 envases de shampoo, pero el truco no pasó la inspección de seguridad. Ahora, María… pic.twitter.com/Ve0jT4Ar8H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 11, 2026

En audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, la cual fue concedida por un juez de control.

Además, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe mencionar que en el mes ya es la tercera persona que utiliza esta modalidad.

Colombiana ocultó cocaína pura en frascos de maquillaje en el AICM

El pasado 2 de abril, en las instalaciones de la Terminal 2 del AICM. Una pasajera que llegó a la CDMX a bordo de un vuelo comercial directo desde la ciudad de Bogotá, se dispuso a pasar por los filtros de revisión de aduanas.

Personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP), trabajando en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), decidió inspeccionarla a fondo.

🚨| Detenida en el AICM 🇲🇽✈️| Una mujer colombiana fue sorprendida con 14 frascos de cocaína camuflados como cosméticos.



Todo quedó a disposición de las autoridades competentes. https://t.co/Rc1xzp9pw6 pic.twitter.com/KafBHUJ5I0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 2, 2026

Al interior del equipaje, los agentes encontraron 14 frascos de distintos tamaños que simulaban contener inofensivos productos de maquillaje y de belleza.

