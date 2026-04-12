¿Cerrarán el Metro de CDMX? Trabajadores piden comprensión a usuarios: esto sabemos

Trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX) advirtieron que continuarán alzando la voz mientras no se atiendan las demandas para garantizar la seguridad y calidad en este medio de transporte.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo expuso que hay un escenario de vulnerabilidad extrema derivado de un riesgo sistémico normalizado y una obsolescencia profunda en los activos como vías y vagones.

Trabajadores del Metro de CDMX dicen 'adiós' a horas extra

A través de un comunicado compartido este sábado 11 de abril de 2026, el sindicato de trabajadores exigió que se dé mantenimiento integral y permanente al Metro de la CDMX.

Algunas de las acciones que han tomado los trabajadores implican el abandono de las horas extra, por lo que el servicio se ha visto severamente afectado en los últimos días y el sindicato pidió comprensión de los usuarios.

"Los trabajadores del Metro les informamos, que seguimos y seguiremos alzando la voz hasta que el servicio que tiene a su cargo el Metro de la Ciudad de México, cumpla con los estándares de seguridad y calidad que merecen los millones de pasajeros que lo usan a diario, por lo que les pedimos su comprensión y apoyo solidario para poder enfrentar esta difícil situación", se lee en el documento.

Caos en la Línea 3 del metro



Usuarios reportan que han esperado hasta 40 minutos para poderse subir a un vagón.



Los andenes y pasillos lucen así, totalmente llenos.

El Sistema de Trasporte Colectivo informó en sus redes sociales que la demora se debe a la gran afluencia que… pic.twitter.com/qMhugr5Ux4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

¿Qué piden los trabajadores del Metro de CDMX?

Los trabajadores señalaron que "las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes" ponen en evidencia un abandono al Metro y ello pone en riesgo la seguridad afecta el tiempo de los millones de usuarios que abordan este medio de transporte.

Reprocharon que sus peticiones las han externado a las autoridades en reiteradas ocasiones, de manera personal y por escrito, sin embargo, tales solicitudes han sido postergadas, pero por ahora no han contemplado un paro de labores o cierre de las instalaciones.

Expusieron que las exigencias del sindicato del Metro de CDMX para una mejor seguridad a los trabajadores y usuarios son:



Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones fijas



Atención inmediata a las fallas estructurales y operativas de la Red del Metro



Que el uso de recursos destinados al Metro se ejerza para lo que está destinado



No a la ejecución de trabajos innecesarios de embellecimiento superficial de estaciones



No a la reducción de carriles en la Calzada de Tlalpan



No a la calzada elevada que se construye paralela a la Línea 2

Trabajadores del Metro de CDMX anunciaron protesta

En febrero de este año, los trabajadores confirmaron una movilización como parte de una exigencia para que se cumpla su pliego petitorio.

En aquella ocasión, a través de un oficio dirigido a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el sindicato manifestó que las instalaciones y trenes del Metro se encuentran “en completo deterioro”.

Aseguró que esto debe a una falta de mantenimiento por falta de recursos financieros para comprar materiales e insumos.

Como manera de manifestación, anunciaron que una manifestación “en brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo” el 3 de marzo pasado.

Incluso el 27 de febrero de 2026, a partir de las 18:00 horas, tomaron la decisión de no trabajar tiempo extra.