Bob Dylan cumple 80 años y lo celebramos con su mejor top ten

El cantante, músico, compositor poeta Premio Nobel de Literatura 2016, nacido en Minnesota, Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, festeja su cumpleaños número 80 este lunes 24 de mayo, por lo que te presentamos su mejor top ten de canciones.

En esta fecha celebramos a Bob Dylan con el listado de algunas de sus composiciones que se convirtieron en auténticos himnos de protesta durante el siglo XX.

10. Every Grain of Sand

Esta canción de Bob Dylan fue publicada en el álbum de 1981 Shot of Love. Una parte está inspirada por versos del poema “Augurios de inocencia”, del británico William Blake.

En ese momento de su vida, Dylan se había convertido al Cristianismo, situación que plasmó en ese álbum y por su puesto en Every Grain of Sand, que incluye alusiones bíblicas.

9. A Hard Rain’s A-Gonna Fall

De acuerdo con la revista Rolling Stone, esta es “la canción de protesta más grande del compositor de protesta más grande de su tiempo”. Es una pieza de poco más de siete minutos de duración que advierte un apocalipsis con visiones horribles como niños armados. Fue incluida en el álbum The Freewheelin’ Bob Dylan, editado el 27 de mayo de 1963.

8. Visions of Johanna

Es una de las más memorables canciones de Bob Dylan, quien se refirió a ella como su tema favorito del ‘Blonde on Blonde’, álbum de 1966. La canción fue escrita por el estadounidense cuando vivía en el Chelsea Hotel junto a su mujer Sara, entonces embarazada.

7. Tangled Up in Blue

Esta canción vio la luz un año después de que su matrimonio se estaba desmoronando, por lo que en cada nota se puede notar nostalgia y dolor por parte de Bob Dylan. Además, la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 68 de las 500 Mejores Canciones de Todos los Tiempos.

6. Mr. Tambourine Man

Fue publicada en el álbum Bringing It All Back Home, de 1965. Alcanzó el primer lugar en las listas de éxitos, pero en la versión que un año después interpretó The Byrds, una banda de rock formada en Los Ángeles, California.

5. Just Like a Woman

A pesar de que Bob Dylan nunca reveló en quién se inspiró para componer esta canción, la revista Rolling Stone menciona que constantemente cita a Edie Sedgwick, la musa del artista Andy Warhol. Fue incluida en el álbum Blonde on Blonde, editado el 16 de mayo de 1966, por lo que la consideramos necesaria en este top ten.

4. It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

“No sé cómo llegué a escribir esas canciones”, dijo Dylan en 2004 sobre It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding). Y agregó que “lo hice una vez y ahora puedo hacer otras cosas. Pero no puedo hacer eso”.

3. All Along the Watchtower

Esta es la canción que Dylan ha tocado más veces en directo. Hasta finales de 2003, la había interpretado más de 1.400 veces, de acuerdo con el texto The Bob Dylan Encyclopedia, escrito por Michael Gray. Forma parte del álbum John Wesley Harding, de 1967.

2. I Shall Be Released

Esta canción cuenta con dos versiones, la primera de 1967 que Bob Dylan grabó junto a The Band y fue publicada en el álbum de 1991 The Bootleg Series Volumes 1-3 (Rare & Unreleased) 1961-1991. La segunda fue grabada en 1971 para el álbum recopilatorio Bob Dylan‘s Greatest Hits Vol. II.

1. Like a Rolling Stone

Este top ten debe tener esta canción considerada la más icónica de Bob Dylan y que la revista Rolling Stone define como “el nacimiento de un iconoclasta que le dará a la era del rock su mayor voz y vandalismo”. Además la colocó en la primera posición de su listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Es una de las composiciones más influyentes en la música popular de la posguerra que ha influenciado a la cultura pop y elevó la carrera de Bob Dylan.

